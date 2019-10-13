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Лукашенко провел совещание с «цифровиками»: 90−95% не понимают, что такое цифровизация

14.10.2019 12:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отдельные вопросы развития Беларуси в цифровой сфере обсуждались 14 октября во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко. Участниками дискуссии стали руководители правительства, Администрации президента, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Одним из вопросов, который обсуждался у президента, стала целесообразность появления в стране отдельного учебного заведения для обучения IT-специалистов.

— В IT-сообществе появилась инициатива о создании нового профильного учебного заведения. Это один из вопросов. Кроме того, у правительства есть предложения о том, как усовершенствовать систему управления информатизацией и цифровыми процессами, — сказал президент.

Александр Лукашенко отметил, что спектр актуальных задач по обозначенной тематике очень широк.

— Именно поэтому в пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов, — подчеркнул он. — Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство.

Глава государства пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.

— Начиная с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим «цифровикам», что рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (процентов 90−95 вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось, — продолжил Александр Лукашенко. — Другая тенденция — все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее — это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся.

 
 
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Глава государства пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.
 
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