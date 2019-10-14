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Собственность Белтелерадиокомпании: на ТВ начинают записывать предвыборные выступления кандидатов

15.10.2019 15:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белтелерадиокомпания начинает записывать выступления кандидатов в депутаты, а также предвыборные дебаты. По ТВ эти ролики начнут демонстрировать с 21 октября. При этом Белтелерадиокомпания напоминает, что записи выступлений и теледебатов являются ее собственностью, использование их без разрешения запрещено.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании, не позднее 18 октября в ЦИК пройдет жеребьевка выступления кандидатов в депутаты в теле- и радиоэфире.

Увидеть эти ролики можно будет с 21 октября по 6 ноября в рабочие дни на телеканале «Беларусь 3» (кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областям и Минску) и СТВ (кандидаты по Минской области).

Каждый кандидат имеет право обратиться к избирателям по ТВ бесплатно 1 раз, при этом его выступление не должно превышать 5 минут.

«Отметим также, что в соответствии с пунктом 18 главы 2 Положения об организации и проведении выступлений и теледебатов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, записи выступлений и теледебатов хранятся в Белтелерадиокомпании и являются ее собственностью. Экземпляры (копии) записей выступлений и теледебатов гражданам и организациям не выдаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Использование записей выступлений и теледебатов без разрешения Белтелерадиокомпании не допускается», — информирует пресс-служба телерадиокомпании.

Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей заканчивается 17 октября. Как сообщалось ранее, в окружные комиссии было подано 824 пакета документов, но потенциальными кандидатами в итоге стали 703 человека.

Как отметила глава ЦИК Лидия Ермошина, эта избирательная кампания очень активная. Количество претендентов еще до регистрации больше, чем три года назад, и гораздо больше, чем было на парламентских выборах в 2008 и 2004 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом Белтелерадиокомпания напоминает, что записи выступлений и теледебатов являются ее собственностью, использование их без разрешения запрещено.
 
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