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Власти опробуют новую схему финансирования детсадов

16.10.2019 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусские власти опробуют новую схему финансирования детских садов — зависеть объем бюджетных средств будет от численности обучающихся, соответствующее постановление Совмина опубликовано в среду.

Власти опробуют новую схему финансирования детсадов

Новую схему финансирования апробируют в рамках пилотного проекта в ряде регионов Беларуси: в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Солигорском районе, Гродненской области и Первомайском районе столицы.

В рамках пилотного проекта объем бюджетного финансирования будет зависеть от численности обучающихся и потребности в расходах на содержание имущества, а также гарантированного обеспечения реализации мер по соцзащите обучающихся.

Базовый норматив для обучающихся в детсадах в городе составит 2277,97 рубля за год на городского ребенка и 2839,87 для сельского. К этим суммам возможно применение корректирующих коэффициентов.

Аналогичная система финансирования уже была апробирована на белорусских школах, после чего было принято решение использовать ее во всех учреждениях среднего образования. Несмотря на положительную сторону подобной схемы (более прозрачное финансирование), есть и возможные минусы — так, многие связывают большое (превышающее нормативы) количество детей в классах школ с подушевым финансированием.

Источник: sputnik.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Белорусские власти опробуют новую схему финансирования детских садов — зависеть объем бюджетных средств будет от численности обучающихся, соответствующее...
 
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