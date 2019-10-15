Белорусские продукты представят на выставке пищевой промышленности в Узбекистане

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Мероприятие пройдет с 27 по 29 ноября. На выставочной площадке предприятия смогут установить деловые контакты с дистрибьюторами, ритейлерами, потребителями, что будет способствовать увеличению белорусского экспорта в Узбекистан, развитию торгово-экономических отношений между странами.

UzProdExpo - самая масштабная выставка пищевой промышленности в Узбекистане. Ежегодно она привлекает более 6 тыс. посетителей, 56% из которых прямые покупатели, 23% дистрибьюторы, 14% ритейлеры и 7% официальные делегации. Здесь демонстрируются продукты питания, сырье и пищевые ингредиенты, оборудование и технологии для их производства, переработки и хранения, торговое оборудование.

В 2018 году товарооборот Беларуси и Узбекистана приблизился к $160 млн, что на 20% больше уровня 2017 года, из них $114 млн - белорусский экспорт.

Организатором экспозиции Беларуси выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.