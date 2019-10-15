﻿ Белорусские продукты представят на выставке пищевой промышленности в Узбекистане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские продукты представят на выставке пищевой промышленности в Узбекистане

16.10.2019 — Новости Экономики | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Мероприятие пройдет с 27 по 29 ноября. На выставочной площадке предприятия смогут установить деловые контакты с дистрибьюторами, ритейлерами, потребителями, что будет способствовать увеличению белорусского экспорта в Узбекистан, развитию торгово-экономических отношений между странами.

UzProdExpo - самая масштабная выставка пищевой промышленности в Узбекистане. Ежегодно она привлекает более 6 тыс. посетителей, 56% из которых прямые покупатели, 23% дистрибьюторы, 14% ритейлеры и 7% официальные делегации. Здесь демонстрируются продукты питания, сырье и пищевые ингредиенты, оборудование и технологии для их производства, переработки и хранения, торговое оборудование.

В 2018 году товарооборот Беларуси и Узбекистана приблизился к $160 млн, что на 20% больше уровня 2017 года, из них $114 млн - белорусский экспорт.

Организатором экспозиции Беларуси выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские производители представят продукцию на международной выставке пищевой промышленности UzProdExpo 2019 в Ташкенте (Узбекистан), сообщили в Национальном центре...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Власти опробуют новую схему финансирования детсадов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика