«Купить за $55 тыс. и продать за $70?» Realt.by выяснил цену «хрущевки» до и после бюджетного ремонта

Вместе с тем, квартира делалась не под продажу, а потому собственники подошли к ремонту оригинально, сделав все под себя. И мы не уверены, что яркие стены и голый кирпич помогут паре, при желании, продать квартиру быстро и выгодно.

Отсюда несколько вопросов: Нужно ли делать ремонт в квартире перед продажей? Окупится ли он? Какой ремонт поможет реализовать объект максимально выгодно? И, конечно, – сколько сегодня стоит «двушка», которая полгода назад продавалась за $55 тыс.?

«“Хрущевку” в центре покупает молодежь, которой не хватило на “сталинку”»

Екатерина Благуш, риэлтер АН «Авангард недвижимость»:

– Благодаря своему расположению «хрущевки» в районе Гикало и «Золотой Горки» пользуются спросом. Учитывая средний этаж и наличие балкона аналогичные с рассматриваемой квартиры без ремонта здесь стоят 50–55 тыс. долларов, в зависимости от характеристик.

Если в квартире сделан ремонт, то цена варьируется уже от 65 до 75 тыс. долларов. Однако, чтобы продать квартиру максимально дорого, ремонт должен быть капитальный «для себя» – хороший качественный пол, новая сантехника, проводка, стеклопакеты, ровные стены, свежая отделка.

Если ремонт косметический, то «потолок» продажи – 65 тыс. долларов. Мне кажется, за столько реально продать эту квартиру. Мне нравится дизайн помещения, но, на мой взгляд, это не лучшая его интерпретация. Если смотреть субъективно, то декоративная штукатурка на стене выглядит не очень опрятно. Хотя, возможно, такое ощущения складывается по фото, а в жизни смотрится классно. Что касается санузла, то он выполнен хорошо. Вряд ли это дорогой ремонт, но аккуратный и «свежий». Однако то, что нет ванны – это минус для семей с маленькими детьми.

По сочетанию цветов, интерьерных решений и стилистике вопросов нет. Кирпичики, светлые стены в спальне, натуральный пол, яркие радиаторы – это стильно и современно. Люди готовы за это платить, и, повторюсь, район Гикало, «Золотая Горка» полностью переходит на молодежь, которая хочет жить в центре, но не имеет возможности переехать в «сталинку». Конечно, продать квартиру с таким интерьером на «Спортивной» было бы сложнее, в центре – это плюс.