Это ярмарки краски…

Источник материала: Ивьевский край

В субботу, 19 октября, на Ивьевском рынке состоялась первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, которую посетили десятки ивьевчан и гостей города.

Многоцветье сельхозпродукции радовало глаз даже самого искушенного покупателя. И уже ближе к середине торгового процесса количество товара заметно уменьшились в объемах. Не каждый в силу различных причин отдает свой досуг огороду или саду. И вырастить богатый урожай даже профессионалам не всегда удается. Осенние ярмарки - как раз и есть то место, где люди презентуют свои достижения, рассказывают, как им удалось справится с капризами природы, с вредителями, делятся тайнами приготовления вкусной и здоровой пищи. Практически все необходимое для создания кулинарных шедевров на рынке имеется в изобилии. Выгодной в сравнении с магазинной была и цена на продукцию. Да и внешний вид и качество ярмарочной сельхозпродукции, не секрет, у мелких оптовиков, тех, кто торгует излишками своего урожая, всегда выше, чем у крупных производителей.

Капуста, морковь, свекла, картофель, овощи и корнеплоды, яблоки, груши, мед, мясо – покупай, не прогадаешь! И прямо на рынке многие не упустили возможность загрузить тяжелые грузы в багажники автомобилей. Как вьючный караван покидали рынок велосипедисты. Да и ручная кладь у «безлошадных» покупателей солидно отягащала руки.

Урожай овощей и фруктов в текущем году в большей части оправдал надежды, как производителей, так и потребителей. Большим спросом пользовались торговые ряды КСУП района, которые торговали зерном. Длч корма домашнему скоту и птице оно шло «на ура». Причем подобной продукции было гораздо больше, чем в прошлые годы, когда уже в первый час работы рынка зерно раскупалось.

Своими впечатлениями от осенней ярмарки поделились ее участники - покупатели и продавцы.









Вацлав Станиславович Станишевский, арендатор:

- Более двадцати лет реализую выращенные невдалеке от Ивья овощи всем нуждающимся в такой продукции, постоянный участник праздников «Ивьвсий помидор». В минувшем году торговал на областных "Дожинках". Продаю затаренный в сетки картофель, морковь, другие овощи. Подобные ярмарки – событие для многих людей. Пробелы в заготовках припасов на зиму могут быть устранены одним походом на такую ярмарку. Но нужно бывать здесь чаще.





Иван Алеевич Раткевич, житель г.Ивье: -Порадовал в этом году урожай капусты, которая и является объектом продажи моей семьи. Дети уже подросли, и их помощь на домашнем огороде, грядках, теплице неоценима. Капуста реализуется по 50 коп за килограмм, не думаю, что это дорого. Если оценить ее внешний вид. вкусовые качества. Отдельные экземпляры достигают нескольких килограммов. Пришла пора квасить капусту!









Болеслав Болеславович Жуковский, пенсионер:

- Купил на рынке большой пакет гераненских яблок. Помню, как создавался гераненский сад, да и процесс становления сельского хозяйства района прошел на моих глазах и с моим участием. Осенний урожай - это всегда радость, существенное подспорье решению продуктовой программы любой семьи.









Ольга Францевна Кульнис, продавец мясной продукции, КСУП «Баума»:

-Традиционно на осенних ярмарках наше хозяйство реализует в числе прочих товаров мясо, произведенное на свинокомплексе в Гераненах. Я работаю в специализированном колхозном магазине, без преувеличения могу сказать, что наша продукция может украсить любой стол. Предлагаем покупателям качественный свиной фарш с добавлением говядины, свинину в различном ценовом диапазоне. Покупайте, не прогадаете!









Иван Михайлович Рынгель, пенсионер: - Осенние сельхозярмарки всегда посещаю с удовольствием. Помню еще знаменитые ивьевские базары, на которые торговый люд собирался затемно, а то и накануне. Сейчас нет необходимости держать скот, на смену лошадям пришла техника. Труд крестьянский, тем не менее, всегда будет в цене, а выращенное на своем огороде без злоупотребления удобрениями цениться и пользоваться спросом больше. Приятно видеть на рынке довольных людей.









Иосиф Иосифович Дедуль, житель д. Старченяты, ветеран лесной отрасли: - Осенние ярмарки – красочное событие, которое всегда привлекает к себе внимание людей. Все необходимое на своем огороде, конечно, можно вырастить. И даже большинство сельских жителей так и делают. Но осенняя распродажа сельхозпродукции – это еще и общение, в частности, между людьми,. которые работают на земле. Здесь нет секретов. Можно договориться о приобретении передовых сортов, саженцев, перенять передовой опыт. Если твой сосед достигает лучшего результата – поучиться у него не зазорно.









П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.