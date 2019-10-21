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Банк БелВЭБ взялся за ICO: первые токены обувного гранда начнут продавать 1 ноября

22.10.2019 17:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банк БелВЭБ, один из шести системообразующих банков страны,  начинает работать в сфере ICO, первым белорусским партнером станет компания «Белвест». Продажа токенов стартует 1 ноября. Об этом заявил первый зампредсед правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный на XVI международном форуме по банковским информационным технологиям «БАНКИТ'2019» 22 октября. 


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«С сегодняшнего дня запушен проект FINSTORE.BY», — заявил Тарас Надольный.

Инвесторами смогут стать как физлица, так и крупные системные игроки — инвестиционные и венчурные фонды.

ООО «ДФС», которое входит в холдинг Банка БелВЭБ, 3 октября 2019 зарегистрировано в качестве резидента Парка высоких технологий. Компания является оператором криптоплатформы FINSTORE.BY, на которой можно размещать и покупать токены. «ДФС» успешно прошла аудит Ernst&Young и является одним из трех резидентов ПВТ, получивших право оператора криптоплатформы.

Платформа FINSTORE.BY предназначена для привлечения инвестиций предприятиями всех сфер экономики через введение в оборот собственных цифровых активов с фиксированной доходностью для инвестора. Оборот созданных для платформы токенов на других площадках не предусматривается.

Реализация этого проекта стала возможна после подписания в прошлом году декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». В банке подчеркивают, что ключевая задача декрета — не только и не столько в развитии IT-индустрии, а в максимальном задействовании потенциала цифровых технологий для развития всех остальных сфер экономики, от промышленности и сельского хозяйства до торговли и транспорта.

Основным предназначением нового сервиса банк называет создание "технологичного инструмента для привлечения инвестиций, использующий все преимущества белорусской правовой среды, организация ICO".

Использовать платформу для развития смогут как крупные корпоративные клиенты, так и средние и малые предприятия, и, конечно, стартапы, заверили в банке.

На онлайн-площадке FINSTORE.BY можно размещать и совершать сделки с токенами, созданными оператором для различных заказчиков ICO. При этом FINSTORE.BY стала первой площадкой, где ICO будет осуществляться исключительно в цифровой форме (без привязки к «аналоговым» эквивалентам). При этом платформа не будет осуществлять торговли криптовалютами. Для расчета на онлайн-площадке будут использоваться собственные цифровые знаки (токены) Stable coin. Токены созданы с использованием информационной сети блокчейн.

 
 
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Банк БелВЭБ начинает работать в сфере ICO, первым белорусским партнером станет компания «Белвест». Продажа токенов стартует 1 ноября.
 
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