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Таджикский оппозиционер Фарход Одинаев освобожден из СИЗО Гродно и уехал в Литву

08.11.2019 14:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таджикский оппозиционер Фарход Одинаев освобожден из СИЗО Гродно и уехал в Литву, сообщила правозащитная организация Human Constanta на своей странице в Фейсбуке.

«6 ноября Фарход Одинаев был освобожден из СИЗО в Гродно. Теперь Фарход на свободе и уже уехал в Литву. Мы хотим еще раз поблагодарить всех тех, кто помогал Фарходу добиться справедливости, и тех, кто поддерживал его все это непростое время, кто слал открытки и сопереживал!» — пишут правозащитники.

Юрист Human Constanta Анастасия Лойко 5 ноября сообщала БелаПАН, что Генпрокуратура Беларуси вынесла официальное решение об отказе в выдаче Одинаева. Необходимые документы были направлены в Гродно, где оппозиционер содержался в СИЗО.

«Мы расцениваем это решение позитивно, потому что очевидно, что его преследуют безосновательно и при возвращении в Таджикистан ему угрожают пытки. Мы ждем 6 ноября, когда станет ясно, освобождают ли его из СИЗО, и тогда он сможет уехать куда угодно, у него есть шенгенская виза. Либо его передают миграционной службе, откуда его возвращают в Российскую Федерацию, потому что он выехал оттуда. И там есть риск, что его лишат российского гражданства и отправят в Таджикистан. Самая безопасная ситуация для него — чтобы его освободили и он выехал самостоятельно», — отмечала Лойко.

Одинаев был задержан белорусскими пограничниками 25 сентября в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе по запросу властей Таджикистана. В его отношении возбуждено уголовное дело, и он находится в базе межгосударственного розыска по СНГ.

По информации правозащитников, дело в отношении Одинаева было возбуждено в 2018 году. Как сообщала таджикская служба «Радио Свобода», 42-летний Одинаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе в членстве в запрещенной организации. Речь идет о Партии исламского возрождения Таджикистана, которая признана террористической организацией в Таджикистане.

Сам Одинаев связывал обвинение с поездкой на правозащитную конференцию по человеческому измерению в Варшаву.

У Одинаева есть таджикское и российское гражданство, последние годы проживал в России. При задержании в Беларуси он направлялся в Польшу. «У него была шенгенская виза, он ехал в Варшаву для участия в работе ежегодной конференции по человеческому измерению, которую проводит ОБСЕ. Почему он решил ехать через Литву, неизвестно», — сказала Лойко.

Из Партии исламского возрождения Таджикистана, членство в которой приписывают Одинаеву, он вышел до ее запрета. Данная партия была зарегистрирована в 1997 году и осуществляла свою деятельность до 2015 года. Затем Верховный суд Таджикистана обвинил партию в организации бунта и запретил ее деятельность в стране. Руководство партии считает эти обвинения безосновательными и заявляет, что бунт стал поводом для закрытия партии на территории Таджикистана.

 
Теги: Гродно
 
 
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Таджикский оппозиционер Фарход Одинаев освобожден из СИЗО Гродно и уехал в Литву, сообщила правозащитная организация Human Constanta на своей странице в Фейсбуке.
 
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