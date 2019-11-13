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«Сложила бюллетень втрое». Брестчанка из видео про вброс бюллетеней рассказала свою версию инцидента

13.11.2019 23:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте на участке голосования № 37 на улице Луцкой, 10 наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук снял на видео девушку, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. Героиня ролика с такой трактовкой событий не согласна. Об этом она сообщила порталу BrestCITY.

Личность девушки на видео установили быстро. По данным «Нашай Нiвы», наблюдатель заснял Анастасию Куличкову, которая работает педагогом-психологом в детском саду.

Портал BrestCITY связался с ней через социальную сеть «ВКонтакте». Во время переписки она сообщила, что не согласна с обвинениями о вбросе:

— Я пришла проголосовать досрочно, это мое право. И совсем не ожидала, что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Неприятно очень, что меня обвиняют в том, чего я не делала, — прокомментировала девушка.

 
Теги: Брест
 
 
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