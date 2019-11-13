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«Сложила бюллетень втрое». Брестчанка из видео про вброс бюллетеней рассказала свою версию инцидента
13.11.2019 23:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте на участке голосования № 37 на улице Луцкой, 10 наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук
Личность девушки на видео установили быстро. По данным «
Портал BrestCITY связался с ней через социальную сеть «ВКонтакте». Во время переписки она сообщила, что не согласна с обвинениями о вбросе:
— Я пришла проголосовать досрочно, это мое право. И совсем не ожидала, что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Неприятно очень, что меня обвиняют в том, чего я не делала, — прокомментировала девушка.
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«Сложила бюллетень втрое». Брестчанка из видео про вброс бюллетеней рассказала свою версию инцидента
Девушка настаивает, что просто пыталась проголосовать.
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