Зась: Россия увязывала помощь в приобретении Су-30СМ с размещением на нашей территории своей базы

Источник материала: Tut.by

Беларусь рассчитывала на помощь России в приобретении дорогостоящих истребителей Су-30СМ, однако там взамен выдвинули неприемлемое условие. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но, согласитесь, что это не одно и то же. Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации.

Пришлось, по словам Зася, опираться на собственные возможности. И если бы не участие и поддержка президента и главнокомандующего, то вряд ли эту задачу удалось бы решить, добавил он.

— Да, мы стали опираться на собственные возможности. Соответствующие средства были зарезервированы на счетах Министерства обороны достаточно давно. Проведена большая работа после этого по переподготовке летчиков, техников, инфраструктуры, руководящих документов, заключение договоров, контрактная работа. Сегодня мы уже имеем результат. Этот день еще знаменателен тем, что это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолетов.

Необходимость в покупке новых самолетов Зась объяснил тем, что имеющиеся в белорусской армии истребители Ми-29 «уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса и морального, и физического».

Контракт на поставку 12 истребителей был заключен между Россией и Беларусью 20 июня 2017 года. Общая сумма контракта определена в 600 миллионов долларов, то есть каждый самолет обойдется в 50 млн. В среду в Барановичах приземлились первые два истребителя из этой партии.