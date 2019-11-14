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Лукашенко обсудил с правительством «дрожжевые» проблемы

15.11.2019 15:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопросы дрожжевой отрасли в Беларуси обсуждались на совещании у Александра Лукашенко 15 ноября, передает пресс-служба президента.

Глава государства поднял вопрос о немецких инвесторах, которые вложили деньги в строительство нового дрожжевого завода в Слуцке и теперь требуют закрыть остальные производства дрожжевой промышленности в республике.

«Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую», - сказал Лукашенко.

В Администрации президента проанализировали данный вопрос и контракт с инвесторами. Выяснилось, что что описанных требований или положений в документе нет. По словам главы государства, он был убежден в этом, но призвал четко выполнять обещания, данные инвесторам вне зависимости от того, представители какой страны вкладывают средства.

Лукашенко напомнил, что ответственность за функционирование белорусских предприятий и за работников (в подавляющем большинстве белорусов) несет наша сторона, которая и должна найти выход из положения.

«Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное - это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы», - сказал глава государства.

Глава государства обратился к мэру Минска Анатолию Сиваку и губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову. Он поручил им просчитать разные варианты развития событий и, исходя из государственных интересов, принять решение и направить его президенту. 
 
Отдельное внимание Лукашенко уделил развитию экспорта. Предполагалось, что именно на это, напомнил он, и будет ориентирован завод в Слуцке. Однако работа в этом направлении ведется слабо. Получается, инвесторы не до конца выполняют свои обязательства, констатировал президент.
 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы дрожжевой отрасли в Беларуси обсуждались на совещании у Александра Лукашенко 15 ноября, передает пресс-служба пре
 
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