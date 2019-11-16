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Окружная комиссия вынесла предупреждение кандидату в депутаты Игорю Марзалюку

17.11.2019 11:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Окружная избирательная комиссия по Могилевскому-Ленинскому округу № 84 вынесла официальное предупреждение кандидату в депутаты Игорю Марзалюку, сообщает mspring.online.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 

Другой кандидат по этому округу, Александр Павлов, пожаловался в избирком на то, что Марзалюк во время встреч с избирателями  6 ноября в средней школе №35 и 7 ноября в гимнастическом зале «Багима» использовал стенд с листовками и фото без исходных данных.

Павлов представил в избирком соответствующие фото.

По словам зампредседателя ОИК Татьяны Гришановой, директор средней школы №35 подтвердил, что на стенде в актовом зале во время выступления Марзалюка были размещены портрет и биографические данные, несогласованные с окружной комиссией. На печатной продукции действительно не было выходных данных.

Один из членов окружной комиссии заметил, что Марзалюк является публичной личностью и его фото можно встретить везде.

Несмотря на это, Татьяна Гришанова посчитала, что жалоба Павлова обоснована:

— Игорь Марзалюк избирается второй раз. Он прекрасно понимает, что и как он делает, — заметила зампред избиркома.

В итоге избирательная комиссия приняла решение вынести официальное предупреждение кандидату Игорю Марзалюку. Если бы он получил второе – его могли бы снять с выборов.

Напомним, историк и депутат Игорь Марзалюк стал широко известен после своей эмоциональной реакции на слова президента страны о том, что наш народ, и особенно молодежь, которая родилась в суверенной и независимой стране, никогда не позволит включить Беларусь в состав другого государства.

Сам Марзалюк тогда объяснил, что президент очень достойно, не переходя грани, объяснил «всем этим торбохватам», что государственность и суверенность Беларуси не продается за банку мазута, пачку печенья и бочку варенья.

 
 
Ссылка на источник 51
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Предупреждение вынесено 16 ноября, после того как другой кандидат по этому округу Александр Павлов пожаловался в избирком.
 
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