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«Я по этому поводу париться не привык». Президент - о признании парламентских выборов на Западе

17.11.2019 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проголосовав на выборах в парламент, Александр Лукашенко рассказал, переживает ли по поводу признания нынешних выборов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Конечно, я озабочен тем, как будут оценены мои дети, образно говоря (речь о ветвях власти — Прим. TUT.BY). Я переживаю за то, как будут восприняты наши выборы и на Западе, и на Востоке, и в России и в Китае, и в Турции, и в Эмиратах, и в Австрии, в ЕС и т.д. Но. Я по этому поводу париться не привык. Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам и Конституции.

По словам президента, «мы проводим выборы для своей страны».

— Мы проводим у себя эти выборы, для своего народа, для того, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем. Если обществу не нравится, как это президент организовывает, они переизберут его через полгода. Будьте уверены, я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии и власти в целом.

При этом президент не скрывает, что переживает о том, чтобы «нас нормально ўспрынялi ў свеце».

Александр Лукашенко сказал, что если выборы на признают США и ЕС, он будет «весьма разочарован в их ангажированности».

— Честно вам скажу, до этих выборов я знал, каким будет их решение. Не будем в детали вдаваться — я знал. Сейчас не знаю. Они его вырабатывают, смотрят на эти выборы. Это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной болванкой, что выборы плохие, мы их не признаем. Сейчас другая ситуация, они поняли, что Беларусь — это центр Европы, и никуда не денешься. Надо, чтобы Беларусь была мирной, не создавала никому проблем и т.д.

 
 
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Проголосовав на выборах в парламент, Александр Лукашенко рассказал, переживает ли по поводу признания нынешних выборов.
 
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