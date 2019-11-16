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Психолог, дегустация хлеба и открытка от Ермошиной с цитатой Роулинг. Как голосуют в округе Давыдько

17.11.2019 14:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт, спортивные соревнования, дегустации хлеба и чая и даже консультация психолога. TUT. BY посмотрел, что ждет избирателей на участках в Восточном округе, где в депутаты выдвигается глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Два участка из 32-х в округе находятся в средней школе № 66 на улице Широкой. На входе избирателей встречает импровизированный концерт — молодой человек в микрофон поет «Вальс-бостон», звуки которого доносятся и до второго этажа, где организованы места для голосования: налево — участок № 562, направо — № 581.

На участке № 562 стоят прозрачные урны. В полуметре от них — стол председателя комиссии Сергея Фокеева, наблюдатели сидят у входа, в нескольких метрах от ящика.

— Никто из наблюдателей не жалуется на свои места. В принципе, все видно. Ящик прозрачный, скрывать нам нечего. Если будут нарушения, я все увижу, — говорит председатель комиссии.

Людей, по словам председателя, в основной день голосования довольно много. Немало человек проголосует и на дому — в районе большой частный сектор — Сельхозпоселок, в котором живет много пожилых людей. Некоторые из них сами позвонили в комиссию и попросили принести ящик им на дом.

— Товарищ избиратель, спасибо вам, — благодарит при журналистах проголосовавшего мужчину член комиссии.

Возле стенда с кандидатами в депутаты почти никто не останавливается. Но Анастасия с двумя детьми изучает его внимательно.

— Наверное, буду голосовать за Сацукевич (директор средней школы № 34), — задумчиво говорит девушка. — Во-первых, мне нравится, что она минчанка, во-вторых — что есть высшее образование, и она учитель. Давыдько мне не нравится с лица. А программы ни у кого из кандидатов нормальной нет, одна вода, поэтому приходится довольствоваться малым. Если честно, у нас так уже наводнили все людьми не из Минска, что надоело. Пусть в Минске депутаты будут местные. Чтобы знали проблемы города, понимали людей.

В соседнем холле организован избирательный участок № 581. На нем ящики для голосования деревянные, но наблюдатели сидят прямо возле них. Члены комиссии рассказывают, что людей идет голосовать много, с самого утра за бюллетенями стояла очередь.


— Знаете, это хоть повод выйти из дома, прогуляться, посмотреть на людей, в буфет заглянуть, — говорит пожилая женщина.

Тем, кто голосует впервые в жизни, комиссия вручает памятную открытку, подписанную Лидией Ермошиной, с цитатой Джоан Роулинг.


Фото: Елена Толкачева

В буфете в школе продают выпечку, алкоголь — водку, коньяк и шампанское, дают продегустировать чай и хлебобулочные изделия.


А возле буфета проводят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.


Работают в день выборов в школе и два психолога.

— Вдруг кто-то из избирателей или членов комиссии перенервничает, — улыбается председатель комиссии.

Одна из психологов — Елена Каган — работала и на местных выборах в 2018 году. Но тогда к ней за день никто не обратился. В это воскресенье обращений тоже пока не было.

— Мы тут работаем не только для того, чтобы оказать помощь, если у кого-то будет перенапряжение, но и для того, чтобы люди смогли рассказать о каких-то своих проблемах. Многие люди не знают, куда пойти, а тут пришел на выборы — увидел, что работает психолог, и можешь обратиться. Я участвовала в пикетах за одного из кандидатов, и вы не представляете, как у нас много людей, которым не с кем поговорить: люди подходили к пикетам и рассказывали о своей жизни. Лет через десять, может быть, у нас это станет частью культуры, и у каждого человека будет психолог, с которым он сможет делиться своими переживаниями, а не замыкаться в себе, — говорит Елена Каган.

 
Теги: Минск
 
 
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На двух участках в округе на входе избирателей встречает импровизированный концерт - молодой человек с микрофоном поет «Вальс-бостон». В буфете продают водку,...
 
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