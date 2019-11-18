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Качественные семена - залог урожая

19.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В числе основных обязанностей главного агронома семенной инспекции - осуществление надзора в области семеноводства, обследование семенного и посадочного материала, определение посевных и сортовых качеств семян, подлежащих использованию на посевные цели, выдача разрешений на использование по результатам исследований их качества, аналитическая работа, предшествующая посевной кампании. Именно с качественного семенного фонда начинается урожай.

Качественные семена - залог урожая

Ольга Станиславовна Коцабова - главный агроном Ивьевской районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Родилась в д. Сураж в многодетной крестьянской семье (есть еще две сестры и брат). Отец - Станислав Иванович, водитель КСУП "Агро-Липнишки", мама - Лилия Константиновна, пенсионерка, социальный работник. Знатным представителем крестьянского рода был дед Иван Иванович Давидович, колхозный бригадир, депутат Верховного Совета БССР, имевший за свой труд ряд правительственных наград. Хороший урожай благодаря деду выращивался на полях деревень Опита, Кладники. В выборе профессии был очень весомый ориентир. Две сестры стали педагогами.
Закончила Суражскую среднюю школу, Гродненский аграрный университет (факультет защиты растений по специализации “защита и карантин растений”) с красным дипломом в 2011 году.
Целевое направление предопределило трехлетнюю работу в СПК "Агро-Липнишки". Заочно получила второе высшее образование в БАТУ, приобретя специальность специалиста по организации и управлению в системе АПК.
Супруг - водитель-международник, ранее работал в сельском хозяйстве строителем, мастером. 
На рисунках у дочери Арины, обожающей рисовать, и которой четыре с половиной годика, - цветы, растения, колосья хлеба. И папины автомобили.
Ольга Станиславовна - профессиональный агроном-семеновод. Ей предлагалась работа в управлении сельского хозяйства, но предпочла применить агрономические познания более конкретно - путем создания качественного семенного фонда для сельхозпредприятий района.
За время работы Ольги Станиславовны в Липнишках сменились три председателя.
Благотворный опыт на агрономической стезе переняла от Юрия Васильевича Видершпана, опытнейшего агронома, долгий период трудившегося на бескрайних целинных землях Казахстана. Много полезного почерпнула у Веры Александровны Алексейчик, бывшего липнишковского агронома на протяжении многих лет. Рядом с ней работают такие опытные специалисты, как ведущий агроном Галина Иосифовна Наумец, агроном-аналитик Алла Николаевна Романюк.
Повышению профессионального мастерства дважды дипломированного специалиста способствуют аудиоконференции, семинары. Проверка семян на качественные характеристики - это ежедневный труд. Осенний сев закончился - начались отчеты и справки об использовании посевного материала, подготовка нового урожая.
Работа продолжается.

 
 
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В числе основных обязанностей главного агронома семенной инспекции - осуществление надзора в области семеноводства, обследование семенного и посадочного...
 
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