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Павлу Северинцу в РУВД вручили протокол за «Встречу свободных людей»

21.11.2019 13:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сопредседателя БХД Павла Северинца в Центральном РУВД составили протокол за «Встречу свободных людей», которая проходила в Минске 16 ноября. Об этом политик сообщил у себя в Facebook.


Фото: Вадим Замировския, TUT.BY

На акции Северинца не задерживали, в РУВД вызвали на 21 ноября, чтобы вручить протокол по статье 23.34. КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

— Будзе суд, — коротко прокомментировал Северинец протокол.

Поскольку это не первый протокол политика по данной статье в этом году, ему грозит штраф до 50 базовых величин или административный арест.

Напомним, 16 ноября в Минске прошла акция «Встреча свободных людей», которую проводил Николай Статкевич и активисты «Европейской Беларуси». Активисты прошли от площади Свободы до площади Независимости, где у здания ЦИК несколько кандидатов в депутаты и их доверенных лиц сожгли свои удостоверения.

 
Теги: Минск
 
 
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Акция прошла 16 ноября. Активисты прошли от площади Свободы до площади Независимости, где у здания ЦИК несколько кандидатов в депутаты и их доверенных лиц сожгли...
 
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