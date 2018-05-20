20 мая — Международный день памяти людей, умерших от СПИДа





Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит Международный День памяти людей, умерших от СПИДа. В Гродненской области он пройдет под девизом «Вовлекать, Обучать, Мотивировать!».

ВИЧ-инфекция охватила все континенты, и число инфицированных продолжает расти. Во всем мире сейчас живут с ВИЧ более 40 миллионов человек. С начала эпидемии из 78 миллионов людей, заразившихся ВИЧ, около половины умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией. По оценке экспертов, ВИЧ-инфекция занимает 5-е место по причинам смертности в мире.

На сегодняшний день в Республике Беларусь проживают 19 682 ВИЧ-позитивных человека, из них более 300 – дети. За весь период наблюдения (1987 – 01.04.2018) в нашей стране умерло 5 593 человека, инфицированных ВИЧ.

Ежегодно выявляется более 1,5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. 98% пациентов, состоящих на учете, регулярно посещающих врача и имеющих показания, получают бесплатно антиретровирусные лекарственные средства, позволяющие нейтрализовать воздействие вируса на организм человека.

Как передается ВИЧ?

через кровь – чаще всего через общее или повторное использование шприцев и игл при употреблении наркотиков, пирсинге, нанесении татуировок, использовании чужих бритвенных и маникюрных принадлежностей;

при незащищенных половых контактах;

от ВИЧ-позитивной матери ребенку – во время беременности, при родах или кормлении грудным молоком.

А как ВИЧ не передается?

при общепринятых формах приветствий (рукопожатиях, дружеских поцелуях, объятиях);

при пользовании общими личными вещами, предметами домашнего обихода, игрушками, постельным бельем, туалетом, ванной, душем, бассейном, столовыми приборами и посудой, питьевыми фонтанчиками, спортивным инвентарем (слюна, пот, слезы, моча не опасны для заражения, если в них нет видимой крови);

при укусах насекомых;

воздушно-капельным путем (при кашле и чихании);

Как защитить себя от ВИЧ-инфекции?

быть верным одному сексуальному партнеру, который, в свою очередь должен быть верным тебе;

пройти тест на ВИЧ до сексуального контакта и предложить своему половому партнеру сделать то же самое;

всегда использовать презерватив при сексуальных контактах, если ВИЧ-статус партнера тебе неизвестен;

отказаться от случайных половых связей;

пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (бритвами, маникюрными принадлежностями, зубными щетками);

не наносить татуировки и пирсинг, не прокалывать уши вне специализированных учреждений;

не употреблять наркотики.

Как узнать свой ВИЧ-статус?

Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – пройти тестирование на ВИЧ. Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно.

Тестирование на ВИЧ можно пройти совершенно бесплатно и по желанию анонимно. Сдать кровь на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или других медицинских учреждениях, где имеется процедурный кабинет.

Если у тебя есть вопросы – позвони в отдел профилактики ВИЧ/СПИД 8(0152)75-57-48, 75-57-14.

Проверь себя

Если бы каждый из нас выразил желание пройти экспресс-тест на ВИЧ, то возможность окончательно победить ВИЧ-инфекцию в нашей стране стала бы неизмеримо ближе. Ведь при подтвержденном положительном ВИЧ-статусе человек может получать терапию, а это значит — жить долго и качественно при условии соблюдения приверженности к терапии.

Экспресс-тесты на ВИЧ скоро появятся в аптеках Гродненской области, телефон для справок — 169.