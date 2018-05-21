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До беды рукой подать. В 2017 году в Сморгонском районе утонуло 8 человек

22.05.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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На смену холодной и дождливой погоде пришло солнышко и хорошее настроение. В жаркие солнечные дни многие горожане и сельские жители ищут спасения от палящего солнца у водоемов. Летом на берегах карьеров, рек и озер повсеместно можно встретить отдыхающих граждан.
До беды рукой подать. В 2017 году в Сморгонском районе утонуло 8 человек

К сожалению, летняя пора приносит и неприятные «сюрпризы» как для самих отдыхающих, так и для работников ОСВОДа, сотрудников правоохранительных органов. Часто возле водоемов можно встретить компании, распивающие пиво и более крепкие напитки. Разгоряченные спиртным, люди начинают показывать свою удаль друг перед другом, купаются и ныряют в запрещенных местах, заплывают за знаки ограждения, прыгают в воду с дамб, лодок, взбираются на буи и другие технические сооружения, ныряют в непроверенных местах. Часто в таких компаниях находятся дети, родители которых, увлеченные спиртным, не обращают на них никакого внимания. Нередко можно встретить группы ребятишек, находящихся у воды вообще без присмотра взрослых.

Проблема гибели людей на воде является одной из социально значимых и актуальных для нашего государства. Неутешительный итог прошлогоднего купального сезона. Так, на водоемах области утонуло 22 человека, из которых 3 несовершеннолетних (один ребенок проживал на территории Сморгонского района). В 2017 году в Сморгонском районе утонуло 8 человек.

Как показывает многолетняя практика, основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения.

Вот несколько простых советов любителям отдохнуть в жаркий солнечный день вблизи водоемов, которые могут уберечь от опасности и спасти жизнь:

  • перед заплывом не кушайте плотно и ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки;
  • не купайтесь в водоемах, где вода еще не прогрелась до 200С;
  • трезво оценивайте свои возможности, не заплывайте далеко, плыть лучше не от берега, а вдоль него;
  • не купайтесь и не ныряйте в незнакомых и пустынных местах;
  • не оставляйте без присмотра детей вблизи водоемов и, тем более, не разрешайте им ходить купаться одним.    

Решением Сморгонского районного исполнительного комитета №174 от 23.02.2018 г. на территории Сморгонского района определены места, где купание ЗАПРЕЩЕНО:

1. вне акватории пляжа пруда, расположенного по ул. Гагарина в городе Сморгонь;

2. пруд, расположенный в парке по улице П. Балыша в городе Сморгонь;

3. пруд, расположенный по улице Богушевича в городе Сморгонь;

4. пруд, расположенный по улице Каминского в городе Сморгонь;

5. пруд, расположенный вблизи деревни Белая;

6. пруд, расположенный вблизи д. Михневичи;

7. участок реки Гервятка, расположенный в районе улиц Почтовой и Советской, в черте города Сморгони;

8. участок реки Вилия на расстоянии 100 метров в обе стороны от мостов через реку;

9. участки реки Ошмянка вблизи д. Малые Рачуны на расстоянии менее 300 метров в обе стороны от гидроэлектростанции «Рачуны».

Стоит помнить, что законодательством за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин.

Анатолий ЩАСТНЫЙ, начальник МОП Сморгонского РОВД.

 

 
 
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На смену холодной и дождливой погоде пришло солнышко и хорошее настроение. В жаркие солнечные дни многие горожане и сельские жители ищут спасения от палящего...
 
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