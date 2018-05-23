За период с 01.05.2018 по 23.05.2018 в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратилось 898 человек, в том числе 23.05.2018 — 34 человек





Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненской районе – 25, среди них семеро детей. В Октябрьском районе двое укушенных, в Ленинском – 3 . В Частных домовладениях Коптевский пострадало 2 человека, в Ленинский районе – 1 человек.

На дачных участках Подлабеньский, Поречский, Гожский и Коптевский по двое укушенных. Обуховский – один случай.

Лесные массивы возле ГКБ№4, м-н Ольшанка, Озерский – 2 случая. Поречский , КСМ (Меловые горы) – 6 укушенных.

В Мостовском районе зарегистрирован один случай.

В Лидском районе двое укушенных. Один укус произошел на дачном участке д.Доржи, второй – Лесной массив аг.Минойты.

В Дятловском районе от укуса клещей пострадало 2 человека: частные домовладения д.Петраши, г. Дятлово.

В Ивьевском районе один пострадавший, укус произошел в частном домовладении д. Лежневичи.

Свислочский район – один случай, частное домовладение д. Тераполь

Слонимский район: лесные массивы д.Чемеры – один случай, Альбертинское лесничество –также один укушенный.

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