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За период с 01.05.2018 по 23.05.2018 в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратилось 898 человек, в том числе 23.05.2018 — 34 человек
24.05.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненской районе – 25, среди них семеро детей. В Октябрьском районе двое укушенных, в Ленинском – 3 . В Частных домовладениях Коптевский пострадало 2 человека, в Ленинский районе – 1 человек.
На дачных участках Подлабеньский, Поречский, Гожский и Коптевский по двое укушенных. Обуховский – один случай.
В Мостовском районе зарегистрирован один случай.
В Лидском районе двое укушенных. Один укус произошел на дачном участке д.Доржи, второй – Лесной массив аг.Минойты.
В Дятловском районе от укуса клещей пострадало 2 человека: частные домовладения д.Петраши, г. Дятлово.
В Ивьевском районе один пострадавший, укус произошел в частном домовладении д. Лежневичи.
Свислочский район – один случай, частное домовладение д. Тераполь
Слонимский район: лесные массивы д.Чемеры – один случай, Альбертинское лесничество –также один укушенный.
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За период с 01.05.2018 по 23.05.2018 в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратилось 898 человек, в том числе 23.05.2018 — 34 человек
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненской районе – 25, среди них семеро детей. В Октябрьском районе двое укушенных, в Ленинском – 3 . В Частных...
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