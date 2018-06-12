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Купание в нетрезвом виде - влечёт тяжёлые последствия

13.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести собственную беспечность граждан, нарушение элементарных правил на воде, отдых детей без присмотра взрослых.
Купание в нетрезвом виде - влечёт тяжёлые последствия

В большинстве случаев трагедии происходят во время распития спиртных напитков, заплыве в нетрезвом состоянии, купания людей, где нет спасательных станций. Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Нельзя смешивать эти два удовольствия – купание и выпивку.

Важно не переоценивать свои силы. Никогда не считайте себя отличным пловцом и тогда, возможно, вы будете плавать до глубокой старости.

Отдыхая и находясь на воде необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Купайтесь в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах.
  • Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды малолетних детей! Они могут утонуть мгновенно! Даже на мелководье будьте с ними всегда рядом!
  • Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы.
  • Во время купания не теряйте друг друга из виду.
  • Не купайтесь в нетрезвом виде.
  • Не купайтесь долго в холодной воде.
  • Во время купания не доводите тело до озноба – это чревато опасными для организма судорогами.
  • Не стоит пытаться переплывать реки и озера на спор.
  • Если вы не умеете плавать – не следует чрезмерно доверять себя надувным плавательным средствам.
  • Не подплывайте к идущим плавательным средствам.
  • Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть.
  • Необходимо помнить, что пострадавшему можно вернуть жизнь не позднее 5-6 минут после прекращения дыхания.

Сморгонская ЦРБ

 
 
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К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести собственную беспечность граждан, нарушение элементарных правил на воде, отдых детей без...
 
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