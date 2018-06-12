|
Купание в нетрезвом виде - влечёт тяжёлые последствия
13.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести собственную беспечность граждан, нарушение элементарных правил на воде, отдых детей без присмотра взрослых.
В большинстве случаев трагедии происходят во время распития спиртных напитков, заплыве в нетрезвом состоянии, купания людей, где нет спасательных станций. Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Нельзя смешивать эти два удовольствия – купание и выпивку.
Важно не переоценивать свои силы. Никогда не считайте себя отличным пловцом и тогда, возможно, вы будете плавать до глубокой старости.
Отдыхая и находясь на воде необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:
Сморгонская ЦРБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести собственную беспечность граждан, нарушение элементарных правил на воде, отдых детей без...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)