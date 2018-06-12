Купание в нетрезвом виде - влечёт тяжёлые последствия

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести собственную беспечность граждан, нарушение элементарных правил на воде, отдых детей без присмотра взрослых.

В большинстве случаев трагедии происходят во время распития спиртных напитков, заплыве в нетрезвом состоянии, купания людей, где нет спасательных станций. Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Нельзя смешивать эти два удовольствия – купание и выпивку.

Важно не переоценивать свои силы. Никогда не считайте себя отличным пловцом и тогда, возможно, вы будете плавать до глубокой старости.

Отдыхая и находясь на воде необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

Купайтесь в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах.

Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды малолетних детей! Они могут утонуть мгновенно! Даже на мелководье будьте с ними всегда рядом!

Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы.

Во время купания не теряйте друг друга из виду.

Не купайтесь в нетрезвом виде.

Не купайтесь долго в холодной воде.

Во время купания не доводите тело до озноба – это чревато опасными для организма судорогами.

Не стоит пытаться переплывать реки и озера на спор.

Если вы не умеете плавать – не следует чрезмерно доверять себя надувным плавательным средствам.

Не подплывайте к идущим плавательным средствам.

Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть.

Необходимо помнить, что пострадавшему можно вернуть жизнь не позднее 5-6 минут после прекращения дыхания.

Сморгонская ЦРБ