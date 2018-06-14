﻿ Отдыхайте на здоровье. 4 случая сальмонеллёзной инфекции зарегистрировано в Сморгонском районе в 2018 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отдыхайте на здоровье. 4 случая сальмонеллёзной инфекции зарегистрировано в Сморгонском районе в 2018 году

15.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В 2018 году в Сморгонском районе зарегистрировано четыре случая сальмонеллёзной инфекции, взрослые. За аналогичный период 2017 года – зарегистрировано шесть случаев.
Отдыхайте на здоровье. 4 случая сальмонеллёзной инфекции зарегистрировано в Сморгонском районе в 2018 году

Наступили долгожданные теплые дни. Самый популярный досуг в это время - это выезд на природу  «на шашлыки». К поездке нужно готовиться заранее. Необходимо продумать, какие продукты и напитки возьмете с собой.

Безопаснее будет взять с собой свежие овощи, фрукты, зелень, купленные накануне. Необходимо заранее их тщательно вымыть в домашних условиях под проточной водой и употреблять только после обработки.

Позаботьтесь также заранее о воде и о разовой посуде. Запас питьевой воды должен быть достаточным как для утоления жажды, так и для мытья рук. Для питья лучше использовать бутилированную или минеральную воду. Воду из открытых водоемов для питья или мытья посуды, продуктов питания использовать нельзя, это может привести к возникновению заболеваний.

Не рекомендуется брать на отдых скоропортящиеся продукты: вареную колбасу, сосиски, молочные продукты, кремовые кондитерские изделия (торты, пирожные), бутерброды со сливочным маслом, сыром, паштетом из субпродуктов, салаты, заправленные майонезом или сметаной. Сметана и майонез являются благоприятной средой для развития микробов. То есть продукты, которые полагается хранить в холодильнике, лучше с собой не брать.

Гвоздем программы любого отдыха на природе являются шашлыки. При выборе мяса в магазине обратите внимание на его внешний вид, цвет, запах, консистенцию, на условия, в которых оно продается, и на внешний вид продавца, который торгует данным мясом. Помните! Нельзя покупать мясо с «рук».  Употребление приготовленных из такого сырья шашлыков опасно: через мясо и мясные продукты передаются возбудители кишечных инфекций. Немаловажное влияние на степень микробного загрязнения и интенсивность развития микроорганизмов, содержащихся в мясе при его переработке, оказывают температура и влажность продукта.

Отклонение от предусмотренных режимов обычно приводит к увеличению содержания микроорганизмов в перерабатываемом сырье. Перед выездом на природу мясо необходимо подготовить заранее в домашних условиях. Его тщательно промывают проточной водой при помощи щетки, нарезают и маринуют. Необходимо помнить, что нарезка мяса кусками для приготовления шашлыка сопровождается выделением мясного сока, а наличие влаги на поверхности мяса представляет собой хорошую питательную среду для различных микроорганизмов. При этом технологическом процессе происходит перераспределение микрофлоры с одних участков поверхности на другие. В результате такого перераспределения микроорганизмы равномерно распределяются по всей массе нарезанного сырья и, попадая в благоприятные для своего развития температурные условия, могут интенсивно размножаться. Факторами передачи микроорганизмов при переработке мяса могут быть руки работающих, инвентарь (ножи, разделочные доски), вода, в которой мыли мясо, тара и др. Поэтому при нарезке мяса чрезвычайно важно соблюдать правила личной гигиены.

Не забудьте, что после работы с сырым мясом, рыбой, птицей руки необходимо тщательно промыть с мылом под проточной водой!

На сыром мясе находится множество микробов, они с ваших рук могут попасть на готовую продукцию, которая не будет подвергаться перед употреблением термической обработке. При благоприятных условиях микробы активно размножаются. Употребление обсемененного продукта может привести к развитию пищевых отравлений и тяжелых острых кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия, и т.д.

Если вы накрыли стол, употребить следует приготовленную пищу в течение одного-двух часов, не оставляя надолго её без холода. Достаточно жаркая погода благоприятна для развития микробов. Не дайте микробам возможности испортить ваши продукты и ваш отдых.

При соблюдении всех этих простых рекомендаций вам гарантирован безопасный и комфортный отдых. И помните, заболевание легче предупредить, чем лечить.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.

 

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году в Сморгонском районе зарегистрировано четыре случая сальмонеллёзной инфекции, взрослые. За аналогичный период 2017 года – зарегистрировано шесть случаев.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Для выезжающих за рубеж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика