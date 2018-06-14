Отдыхайте на здоровье. 4 случая сальмонеллёзной инфекции зарегистрировано в Сморгонском районе в 2018 году

В 2018 году в Сморгонском районе зарегистрировано четыре случая сальмонеллёзной инфекции, взрослые. За аналогичный период 2017 года – зарегистрировано шесть случаев.

Наступили долгожданные теплые дни. Самый популярный досуг в это время - это выезд на природу «на шашлыки». К поездке нужно готовиться заранее. Необходимо продумать, какие продукты и напитки возьмете с собой.

Безопаснее будет взять с собой свежие овощи, фрукты, зелень, купленные накануне. Необходимо заранее их тщательно вымыть в домашних условиях под проточной водой и употреблять только после обработки.

Позаботьтесь также заранее о воде и о разовой посуде. Запас питьевой воды должен быть достаточным как для утоления жажды, так и для мытья рук. Для питья лучше использовать бутилированную или минеральную воду. Воду из открытых водоемов для питья или мытья посуды, продуктов питания использовать нельзя, это может привести к возникновению заболеваний.

Не рекомендуется брать на отдых скоропортящиеся продукты: вареную колбасу, сосиски, молочные продукты, кремовые кондитерские изделия (торты, пирожные), бутерброды со сливочным маслом, сыром, паштетом из субпродуктов, салаты, заправленные майонезом или сметаной. Сметана и майонез являются благоприятной средой для развития микробов. То есть продукты, которые полагается хранить в холодильнике, лучше с собой не брать.

Гвоздем программы любого отдыха на природе являются шашлыки. При выборе мяса в магазине обратите внимание на его внешний вид, цвет, запах, консистенцию, на условия, в которых оно продается, и на внешний вид продавца, который торгует данным мясом. Помните! Нельзя покупать мясо с «рук». Употребление приготовленных из такого сырья шашлыков опасно: через мясо и мясные продукты передаются возбудители кишечных инфекций. Немаловажное влияние на степень микробного загрязнения и интенсивность развития микроорганизмов, содержащихся в мясе при его переработке, оказывают температура и влажность продукта.

Отклонение от предусмотренных режимов обычно приводит к увеличению содержания микроорганизмов в перерабатываемом сырье. Перед выездом на природу мясо необходимо подготовить заранее в домашних условиях. Его тщательно промывают проточной водой при помощи щетки, нарезают и маринуют. Необходимо помнить, что нарезка мяса кусками для приготовления шашлыка сопровождается выделением мясного сока, а наличие влаги на поверхности мяса представляет собой хорошую питательную среду для различных микроорганизмов. При этом технологическом процессе происходит перераспределение микрофлоры с одних участков поверхности на другие. В результате такого перераспределения микроорганизмы равномерно распределяются по всей массе нарезанного сырья и, попадая в благоприятные для своего развития температурные условия, могут интенсивно размножаться. Факторами передачи микроорганизмов при переработке мяса могут быть руки работающих, инвентарь (ножи, разделочные доски), вода, в которой мыли мясо, тара и др. Поэтому при нарезке мяса чрезвычайно важно соблюдать правила личной гигиены.

Не забудьте, что после работы с сырым мясом, рыбой, птицей руки необходимо тщательно промыть с мылом под проточной водой!

На сыром мясе находится множество микробов, они с ваших рук могут попасть на готовую продукцию, которая не будет подвергаться перед употреблением термической обработке. При благоприятных условиях микробы активно размножаются. Употребление обсемененного продукта может привести к развитию пищевых отравлений и тяжелых острых кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия, и т.д.

Если вы накрыли стол, употребить следует приготовленную пищу в течение одного-двух часов, не оставляя надолго её без холода. Достаточно жаркая погода благоприятна для развития микробов. Не дайте микробам возможности испортить ваши продукты и ваш отдых.

При соблюдении всех этих простых рекомендаций вам гарантирован безопасный и комфортный отдых. И помните, заболевание легче предупредить, чем лечить.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.