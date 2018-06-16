К благородному делу призванье: исцелять от недугов людей

На страже здоровья жителей Лоевщины стоят коллективы центральной районной больницы и поликлиники, Бывальковской больницы сестринского ухода, Переделковской, Уборковской, Бывальковской амбулаторий врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов, которые свой профессиональный праздник по многолетней традиции отметят в третье воскресенье июня.

Сегодня работникам районной отрасли здравоохранения есть чем гордиться — выполнены многие показатели, характеризующие уровень и качество медицинского обслуживания населения. Значительно улучшены демографические показатели, снижена общая смертность и смертность в трудоспособном возрасте, а также снижена первичная заболеваемость туберкулёзом и тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста. На протяжении многих лет в районе не зарегистрировано ни одного случая младенческой смертности, как и случаев смертности от туберкулёза за 2017-й и первый квартал 2018 года. Остаётся достаточно высоким уровень реабилитации пациентов трудоспособного возраста после заболеваний сердечно-сосудистой системы, травм и сложных операций. По итогам первого квартала текущего года сохраняется тенденция стабильности достигнутых результатов. Способствовали этому, по словам главного врача УЗ «Лоевская центральная районная больница» Елены ПИНЧУК, профессиональный подход людей в белых халатах к ответственному и благородному делу исцеления, заботливые руки и добрые сердца врачей и медсестёр.

— Стремление молодых кадров совершенствовать свои знания и умения, потребность более опытных специалистов самосовершенствоваться, покоряя высокую профессиональную планку, говорят сами за себя: честь коллектива — в надёжных руках.

Сказывается на улучшении показателей здоровья населения и постоянная профилактическая работа, направленная на борьбу с факторами риска, воспитание у населения навыков здорового образа жизни.

Заметную роль в плане обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи населению сыграло существенное кадровое пополнение в августе прошлого года. 17 врачей и 15 специалистов среднего медицинского персонала нашли в нашем коллективе поддержку, взаимопонимание, уважение и признание. Четверо из них — уроженцы Лоевщины, мечтающие продолжить профессиональный путь на родине, внедрять новые методы диагностики и лечения. Им есть с кого брать пример, есть у кого учиться.

По результатам работы в текущем году Почётными грамотами и благодарностями райисполкома, районного Совета депутатов, РО «Белорусский союз женщин», райбольницы, Гомельского областного объединения проф-союзов Федерации профсоюзов Беларуси и профсоюза ЦРБ награждены многие врачи и медперсонал терапевтического и хирургического отделений поликлиники, Уборковской, Переделковской и Бывальковской АВОП, фельдшера и водители отделения скорой медицинской помощи.

Наград за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд удостоились И.А. Дубровская, С.В. Шанцевалова, Т.В. Кравченко, Т.А. Шинкоренко, Н.И. Гараев, Е.Н. Кударенко, В.П. Гаврик, Л.А. Влезькова, Т.И. Позняк, П.М. Малащенко, Е.М. Пилат, Л.И. Кашперко, С.В. Шелепова, Г.В. Пикас, И.В. Пикус, И.М. Веремеенко.

За значительный вклад в развитие профсоюзного движения и активное участие в профсоюзной деятельности коллектива отмечены А.А. Артёмчик, Б.В. Назаренко, О.Н. Науменко, А.Д. Федотов, И.Г. Даниленко, Н.М. Турок.

В профессиональный праздник с особой теплотой и глубочайшим уважением вспоминают в коллективе кол-лег, отдавших сфере здравоохранения годы самоотверженного труда: В.А. Медведева, А.Ю. Рысюка, М.Б. Назаренко, В.И. Кравченко, А.П. Коноваленко, С.М. Чача, Г.Б. Бурба, В.М. Кулаго, Л.И. Гриб, В.М. Журавскую, В.Д. Пинчук, П.Г. Дроздову и других. Их опыт, мастерство, человечность, бескорыстие и самоотдача служат примером нынешним медработникам.

Для повышения эффективности функционирования отрасли здравоохранения района укрепляется материально-техническая база учреждения (оснащение современным медицинским оборудованием, создание комфортных условий для медперсонала и пациентов). В начале текущего года на первый этаж поликлиники переведен рентгеновский и хирургический кабинеты, а на втором этаже открыт стоматологический кабинет, оснащённый новым оборудованием. Действует ортопедическое отделение в новом лечебном корпусе.

Уверена, что бесценный опыт, преданность профессии и высокие нравственные принципы наших работников всегда будут служить идеям добра и милосердия, помогут сохранить и преумножить славные традиции белорусской медицины.

Соблюдая преемственность поколений, единство целей и приоритетов, коллектив гордится накопленными за годы неустанного труда наградами и свято дорожит главным достижением — сохранёнными жизнями и здоровьем пациентов.

В преддверии праздника хочу пожелать коллегам доброго здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, финансовой стабильности и осуществления светлых надежд. Пусть как можно меньше в их жизни будет тревог и бессонных ночей и как можно больше счастливых улыбок и искренних слов благодарности от пациентов.

Татьяна Белова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К благородному делу призванье: исцелять от недугов людей На страже здоровья жителей Лоевщины стоят коллективы центральной районной больницы и поликлиники, Бывальковской больницы сестринского ухода, Переделковской,...