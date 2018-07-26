С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 3865 человек, в том числе вчера, 26 июля, – 35 человек

Город Гродно и Гродненский район – 17 обращений (в том числе 2 ребенка).
Частные домовладения Гродно (ул.Неманская, ул.Озерское шоссе) – 2 случая;
Лесные массивы – Обуховский с/с (1), Коптевский с/с (1), Поречский с/с (2), Гожский с/с (2), Сопоцкинский с/с (2), урочище Лососно (1), лесопарк Румлево (1), урочище Чеховщизна (1) – 11 случаев;
Местом укуса обратившиеся в Гродно также назвали: Зельвенский район (1) и Волковысский район (1), местность не установлена (2).
Волковысский район – 3 обращения.
Частное домовладение д.Севашки, дача д.Косино – 2 случая;
Лесной массив в р-не водохранилища «Дамба» — 1 случай.
Дятловский район – 3 обращения (в том числе 1 ребенок).
Приусадебные участки аг.Жуковщина, д.Скрендевичи – 2 случая;
Лесной массив в районе санатория «Альфа Радон» — 1 случай.
Ивьевский район — 2 обращения (в том числе 1 ребенок).
Приусадебный участок д.Жусины.
Частные домовладения г.Ивье (ул.17 Ноября), аг. Юратишки.
Лидский район — 5 обращений (в том числе 1 ребенок).
Лесной массив аг.Ваверка, д.Фальковичи, м-на Рыбиновского – 3 случая;
Местом укуса обратившиеся в Лиде назвали Новогрудский район – 2 случая.
Новогрудский район – 3 случая (в том числе 1 ребенок).
Частные домовладения д.Невда, аг.Щорсы – 2 случая;
Лесной массив возле озера «Молодежное» — 1 случай.
Ошмянский район – 1 обращение.
Местность не установлена.
Слонимский район – 1 обращение.
Лесной массив д.Деревная.