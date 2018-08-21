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Минздрав Беларуси напоминает о плановой вакцинации малышей

21.08.2018 — Новости Здоровья | Полымя  
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Минздрав напомнил о важности плановой вакцинации, которая позволяет с самого раннего возраста сформировать у ребенка собственную защиту от инфекций. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В сообщении отмечается, что в мире накоплен колоссальный опыт плановой вакцинации детей от различных инфекций. Научно доказано, что иммунная система даже новорожденного ребенка способна дать адекватный ответ на вводимые вакцины.

Минздрав Беларуси напоминает о плановой вакцинации малышей
Естественная защита малыша материнскими антителами, которые поступают в его организм через плаценту во время беременности и через грудное молоко, непродолжительна и сохраняется только первые 3-6 месяцев жизни. Такая защита работает только в том случае, если мама была вакцинирована ранее или переболела инфекцией, против которой применяется вакцинация. В остальных случаях ребенок оказывается незащищенным перед возбудителями различных инфекций и нуждается в формировании собственной защиты с самого раннего возраста.

В мире расширяют применение многокомпонентных вакцин, что позволяет снизить число инъекций для младенцев, а также снижают возраст вакцинируемых, что приводит к своевременному формированию иммунитета против инфекций. Поэтому каждая страна имеет свой вариант календаря прививок.

Большинство государств начинают вакцинацию против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции у детей в возрасте двух месяцев. По данным ВОЗ, речь идет о таких странах, как США, Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Испания, Великобритания, Австралия, Бразилия, Польша, Литва, Латвия, Румыния, Португалия, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия и др. Некоторые государства практикуют введение первой дозы многокомпонентных вакцин в более раннем возрасте, с шести недель жизни (Новая Зеландия, Мавритания, Индия) или более позднем возрасте, с трех месяцев (Словения, Исландия, Эстония, Финляндия, Япония, Россия и др.).

В Беларуси вакцинация населения проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Плановая иммунизация проводится против 12 инфекционных заболеваний (полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, паротита, гепатита В, туберкулеза, пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа). По эпидемическим показаниям прививки проводятся против 18 инфекционных заболеваний: бешенства, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусных гепатитов А и В, дифтерии, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, коклюша, кори, краснухи, лептоспироза, полиомиелита, сибирской язвы, столбняка, туляремии, чумы, эпидемического паротита.

Источник: БелТА

 
 
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