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17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей

15.11.2018 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей.

Как утверждают медики, недоношенным считается ребенок с массой тела менее 2,5 кг при рождении, а маловесным – менее 1,5 кг. Недавно была добавлена категория экстремально низкой массы тела, что составляет менее 1 кг. Раньше дети с подобным весом просто не выживали.

Как правило, недоношенный ребенок чаще всего имеет крайне мало подкожного жира, а его кожа выглядит морщинистой. Кроме того, он сталкивается со многими проблемами, которые еще более выражены в случае задержки развития плода. Но, как и все другие дети, недоношенные должны быть защищены путем иммунизации. Факт преждевременных родов не является противопоказанием для вакцинации, даже если иммунная система недостаточно развита.

Стоит отметить, что самым безопасным местом для развития ребенка является утроба матери. И важно всеми силами попытаться предотвратить преждевременные роды и осложнения, присущие любому рождению раньше срока.

Подготовила Елена БЕЛКО.

 
 
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Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. Как утверждают медики, недоношенным считается ребенок с массой тела менее 2,5...
 
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