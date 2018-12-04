Узкое место. Как понять, что сосуды закупорены бляшками атеросклероза?

Как распознать бляшки в сосудах и устранить опасные проявления атеросклероза, рассказывает руководитель Центра сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и малоинвазивной флебологии Первой градской больницы, кандидат медицинских наук Константин Фролов.

Гормоны, жир и гены

Юлия Борта, «АиФ»: Константин Борисович, что представляют собой атерослеротические бляшки в сосудах? И почему вдруг они возникают?

Константин Фролов: Атеросклеротические бляшки — это отложения липидов, то есть жиров. Существует множество теорий развития атеросклероза, однако почему это начинает происходить, до конца непонятно. Установлено, что большую роль в развитии заболевания играет наследственность. Как правило, у пациентов, которые страдают атеросклерозом, родственники болели или умирали от его осложнений: инсульта, инфаркта и т. д. Никто не оспаривает и избыток животных жиров в пище как основной провоцирующий фактор развития атеросклеротических бляшек. Доказано и негативное влияние курения. Среди наших пациентов более 90% — курильщики со стажем. [right_article: 55030 {title: Статья по теме}]

Однако и соблюдение здоровой диеты не даёт стопроцентной гарантии, что болезнь не появится. Есть интересные исследования, показавшие, что путем различных гормональных манипуляций можно вызывать развитие значительного атеросклероза у травоядных животных, которые в жизни ни одного грамма животного жира не съели. Так что теорий на эту тему много, но ни одна из них не даёт исчерпывающего ответа на вопрос о причинах атеросклероза. Поэтому бороться мы можем, увы, только с его последствиями.

— С лишним жиром понятно. А как в бляшках появляется кальций?

— При патологических изменениях стенки сосуда, когда нарушается ее питание, происходит сначала фиброз, — образование соединительной ткани — а потом кальциноз, то есть отложение в этой зоне кальция. Это уже финальная стадия развития бляшки, когда она становится твёрдой, стабильной. До этого бляшка имеет более мягкую структуру, её части могут отрываться, «улетать» с током крови и закупоривать более мелкие кровеносные сосуды.

«Они не рассосутся»

— Начавшийся уже процесс атеросклероза необратим?

— К сожалению, образовавшиеся уже атеросклеротические бляшки не «рассосутся». И разговоры на тему чудодейственных препаратов, капельниц, растворяющих бляшки, к реальности отношения не имеют. Мы можем только замедлить процесс увеличения бляшек в размерах и предотвратить опасные для здоровья и жизни осложнения атеросклероза.

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— Тем не менее интернет полон советами о том, как почистить сосуды.

— Эта формулировка некорректна и используется для продвижения кустарных методик лечения. Никакой чистки не существует, только хирургические методики.

— При атеросклерозе обычно назначаются статины. Однако появилась информация, что они могут приводить к развитию онкологических заболеваний.

— Эффективность статинов в лечении атеросклероза абсолютно доказана мультицентровыми исследованиями. Применение их позволяет уменьшить количество опасных осложнений у пациентов, страдающих атеросклерозом и нарушениями липидного обмена, и замедлить дальнейшее развитие атеросклеротических бляшек.

Да, статины имеют побочные эффекты. Наиболее известный — нарушение функции печени. Поэтому эти препараты применяются под лабораторным контролем функции печени. В случае явных её изменений уменьшают дозировки или отменяют статины.

— Расскажите про хирургические методы лечения атеросклероза.

— На сегодняшний день применяются три основные методики.

Открытые операции на сосудах:

— Открывается артерия, удаляется бляшка, и просвет сосуда зашивается (т. н. эндартерэктомия).

— Шунтирование. В случае более длинной закупорки сосуда (10-15 см и больше) применяется наложение шунтов. К артерии пришивается дублирующий искусственный сосуд из синтетических материалов или аутовены, чтобы обеспечить ток крови в обход зоны сужения или закупорки.

Эндоваскулярные (внутрисосудистые) методики сегодня считаются наиболее прогрессивными и все шире применяются в мире. В этом случае закупорка или сужение сосуда устраняется без разреза кожи, через прокол в артерии. Скажем, мы можем сделать прокол на ноге или руке и через просвет сосуда провести инструменты в бедренную, сонную, коронарную артерии. Зона доступа и зона операции зачастую отстоят друг от друга на десятки сантиметров. В месте закупорившей бляшки мы восстанавливаем просвет, вводим баллон, раздвигаем стенки сосуда и устанавливаем каркас (стент), который будет поддерживать созданный просвет.

— Такие операции излечивают навсегда?

— К сожалению, устранение сужения и восстановление кровотока в одном месте не останавливает развитие процесса в других сосудах. Особенно если человек не меняет образ жизни: продолжает неправильно питаться, мало двигается, курит. Есть пациенты, которых я оперировал на артериях ног, мозга, аорте. Хотя всем пациентам при выписке после операции на сосудах даются рекомендации, — по питанию, наблюдению у кардиолога и хирурга, ультразвуковому контролю состояния сосудов — выполняют их немногие. Большинство, когда их перестают беспокоить прежние жалобы, возвращаются к привычному образу жизни. А потом приходят с новой болячкой.

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Следите за дистанцией ходьбы!

— По каким симптомам можно заподозрить атеросклероз?

— Если бляшками поражены сосуды сердца, то пациент может чувствовать сжимающие боли в груди при физической нагрузке, ощущение нехватки воздуха.

В этом случае нужно обратиться к кардиологу, который назначит дополнительные исследования: электрокардиограмму, эхокардиографию сердца, при необходимости — коронарографию, то есть исследование сосудов, питающих сердце. И, если диагноз подтвердится (иногда боли в груди провоцирует межрёберная невралгия, заболевание позвоночника), пациента направят к сосудистому хирургу.

Если атеросклерозом поражены сосуды, питающие головной мозг, симптомы менее специфичны. Это могут быть незначительные нарушения внимания, памяти, зрения, шаткость походки, головокружение или кратковременная потеря сознания. Всё это может стать поводом заподозрить неладное и выполнить ультразвуковое исследование сосудов шеи. А если к тому же пациент — курильщик со стажем, ему больше 60 лет, у него есть стенокардия, он испытывает боли в сердце или перенес уже инфаркт, то есть все основания обследовать сосуды шеи. К сожалению, в 80% случаев человек узнаёт, что у него бляшка в сонной артерии, уже после того, как произошёл инсульт.

Если бляшки закупорили сосуды ног, то человек начинает чувствовать боль в ногах при ходьбе. Расстояние, которое он может пройти, неуклонно сокращается. Сначала это может быть километр, потом — 500 метров, потом — только 200... Далее он вынужден остановиться от боли в ноге, и только постояв 10-15 минут, может продолжить путь. Это совершенно явный симптом, говорящий о необходимости выполнить ультразвуковое исследование артерий конечностей. Когда пациент приходит к нам вовремя, мы успеваем ему помочь. Если человек будет эти симптомы игнорировать и терпеть боль, то исходом может стать гангрена конечности, когда единственным выходом останется только ампутация. Таких операций до сих пор выполняется достаточно много и у нас, и за рубежом. А виной тому халатное отношение людей к собственному здоровью.