ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мороз не страшен! 5 советов по уходу за кожей зимой

11.12.2018 11:37 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Мороз не страшен! 5 советов по уходу за кожей зимой
shutterstock.com

Мороз не страшен! 5 советов по уходу за кожей зимойНаш эксперт – автор косметических рецептур, кандидат фармацевтических наук Дмитрий Стофорандов.

1. Косметика для экстрима

Когда из отапливаемого помещения мы выходим на мороз, а потом обратно, и так несколько раз в течение дня – кожа испытывает серьёзный стресс. Она тратит внутренние ресурсы на постоянную адаптацию к этим температурным перепадам. Добавим к этому другие стрессы и поймём, что клетки кожи работают на износ. Отсюда первый совет: переходите на SOS-средства – интенсивно увлажняющие рецептуры, антистресс-косметику, пептиды.

2. Больше липидов

Холод, ветер, центральное отопление, городской смог – всё это повод снабдить кожу доброй порцией жира. А именно: не ограничиваться лёгкими сыворотками или гелями на водной основе. Эмульсии и масляные текстуры дают коже необходимую защиту. Причём вопреки стереотипам для жирной и комбинированной кожи это не менее актуально. Чем больше на её поверхности липидов, тем меньше она их вырабатывает.

Мороз не страшен! 5 советов по уходу за кожей зимой
Сопливые холода. Почему на морозе течет из носа?
Подробнее

3. SPF – для солнца, гор и жарких стран

Если в полосе, где вы проживаете, мало солнца в зимний период – нет смысла ежедневно наносить косметику с УФ- фильтрами. Особенно если на улице вы проводите мало времени. К тому же многие УФ-фильтры могут сами повышать фоточувствительность и просто чувствительность кожи. То, как быстро и как глубоко проникают ультрафиолетовые лучи, получается ли у них повредить клеточные мембраны и ДНК клеток кожи, зависит от множества факторов. В любом случае правильнее защищать клетки кожи от этих повреждений с помощью специальных компонентов, а не от солнца как такового. Для этого вникайте в состав косметики, читайте больше официальной информации об ингредиентах и выбирайте осознанно.

4. Делайте то,чего нельзя летом

В то время как в солнечный период не рекомендованы пилинги и частое применение осветляющей косметики, зимой есть возможность сосредоточиться на этом. Если вам нужно направить свой уход на борьбу с нежелательной пигментацией, сейчас самое время. Ведь подавление синтеза пигмента уже не подвергнет кожу такому риску повреждения ультрафиолетовыми лучами, как это бывает в период высокой солнечной активности. То же относится к пилингам, которые на время истончают кожу, а потому их не рекомендуется использовать при ярком солнце.

Мороз не страшен! 5 советов по уходу за кожей зимой
Защищать и питать. Как сохранить здоровье кожи зимой
Подробнее

5. Обогащайте свой крем

Со сменой сезонов у многих тип кожи может незначительно смещаться в ту или иную строну: кожа может сохнуть или становиться более чувствительной. Чаще всего комбинированная кожа становится ближе к нормальной, нормальная обретает сухие зоны. Важно услышать эти первые звоночки и дать коже то, чего ей перестало хватать: дополнительное увлажнение, питание, защиту, укрепление сосудов. При этом, если у вас уже есть любимый крем, его ещё много и нет желания его менять, начните добавлять в него несколько капель сыворотки или масла с желаемым эффектом.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда на улице мороз, кожа сохнет, краснеет, шелушится. Избежать всех этим проблем можно при помощи правильного ухода.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Забыть о хлебе, налегать на крупу. Друзья и враги нашего кишечника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика