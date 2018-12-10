Мороз не страшен! 5 советов по уходу за кожей зимой

Наш эксперт – автор косметических рецептур, кандидат фармацевтических наук Дмитрий Стофорандов.

1. Косметика для экстрима

Когда из отапливаемого помещения мы выходим на мороз, а потом обратно, и так несколько раз в течение дня – кожа испытывает серьёзный стресс. Она тратит внутренние ресурсы на постоянную адаптацию к этим температурным перепадам. Добавим к этому другие стрессы и поймём, что клетки кожи работают на износ. Отсюда первый совет: переходите на SOS-средства – интенсивно увлажняющие рецептуры, антистресс-косметику, пептиды.

2. Больше липидов

Холод, ветер, центральное отопление, городской смог – всё это повод снабдить кожу доброй порцией жира. А именно: не ограничиваться лёгкими сыворотками или гелями на водной основе. Эмульсии и масляные текстуры дают коже необходимую защиту. Причём вопреки стереотипам для жирной и комбинированной кожи это не менее актуально. Чем больше на её поверхности липидов, тем меньше она их вырабатывает.

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3. SPF – для солнца, гор и жарких стран

Если в полосе, где вы проживаете, мало солнца в зимний период – нет смысла ежедневно наносить косметику с УФ- фильтрами. Особенно если на улице вы проводите мало времени. К тому же многие УФ-фильтры могут сами повышать фоточувствительность и просто чувствительность кожи. То, как быстро и как глубоко проникают ультрафиолетовые лучи, получается ли у них повредить клеточные мембраны и ДНК клеток кожи, зависит от множества факторов. В любом случае правильнее защищать клетки кожи от этих повреждений с помощью специальных компонентов, а не от солнца как такового. Для этого вникайте в состав косметики, читайте больше официальной информации об ингредиентах и выбирайте осознанно.

4. Делайте то,чего нельзя летом

В то время как в солнечный период не рекомендованы пилинги и частое применение осветляющей косметики, зимой есть возможность сосредоточиться на этом. Если вам нужно направить свой уход на борьбу с нежелательной пигментацией, сейчас самое время. Ведь подавление синтеза пигмента уже не подвергнет кожу такому риску повреждения ультрафиолетовыми лучами, как это бывает в период высокой солнечной активности. То же относится к пилингам, которые на время истончают кожу, а потому их не рекомендуется использовать при ярком солнце.

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5. Обогащайте свой крем

Со сменой сезонов у многих тип кожи может незначительно смещаться в ту или иную строну: кожа может сохнуть или становиться более чувствительной. Чаще всего комбинированная кожа становится ближе к нормальной, нормальная обретает сухие зоны. Важно услышать эти первые звоночки и дать коже то, чего ей перестало хватать: дополнительное увлажнение, питание, защиту, укрепление сосудов. При этом, если у вас уже есть любимый крем, его ещё много и нет желания его менять, начните добавлять в него несколько капель сыворотки или масла с желаемым эффектом.