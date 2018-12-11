К врачу стыдно. Какие болезни нужно лечить, а не стесняться их

Болезни, за которые стыдно, — так можно назвать ряд патологий, от которых, казалось бы, и вылечиться несложно, но надо долго уговаривать себя идти к врачу. Причем пока совсем не станет худо, многие могут и с места не сдвинуться. Самочувствие же при этом ухудшается, ситуация переходит в хроническую, справиться становится сложнее. О том, какие болезни называют «стыдными» и почему на самом деле не надо стесняться докторов, АиФ.ru рассказали специалисты.

Геморрой

Есть болезни настолько табуированные, что люди стесняются говорить о них даже с родными и друзьями. Именно к таким относится и расширение вен кишечника и застой крови в них, которые попросту называют геморроем. Что делать с патологией, рассказывает врач-проктолог Олег Цой.

— Геморроем страдает до 15% населения. Данные, конечно же, приблизительные. Далеко не все из заболевших доходят до врача, особенно пока симптомы еще не так сильно беспокоят человека. Причинами геморроя могут быть проблемы со стулом, наследственность, тяжелые физические нагрузки, у женщин — беременность. Свою лепту вносит и чрезмерное употребление алкоголя, усиливая кровоток в органах малого таза и тем самым вызывая застой. Геморрой можно наблюдать и у людей, страдающих ожирением.

Развивается геморрой постепенно, зачастую незаметно для человека, и к врачу пациент попадает чаще всего после того, как обнаружит кровь на туалетной бумаге. Но кровь из заднего прохода не всегда означает, что у человека геморрой. Это могут быть и анальные трещины, всевозможные полипы, кандилломы. Причину сможет определить врач-проктолог. Поэтому к врачу идти надо обязательно.

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Различают 4 стадии развития геморроя:

Стадия первая — геморроидальные узлы снаружи не видны, человек может только ощущать дискомфорт, небольшой зуд или жжение. Иногда появляется кровь в каловых массах.

Стадия вторая — уже эпизодически выпадают геморроидальные узлы. Но на второй стадии их еще можно вправить самостоятельно. Кровь уже появляется на нижнем белье.

На третьей стадии узлы выпадают постоянно, даже при минимальной физической нагрузке. Но наружные узлы еще поддаются ручному вправлению.

Геморрой 4 стадии — это запущенная и тяжелая форма болезни. Узлы выпадают постоянно и не поддаются вправлению, имеют большие размеры и разную форму. Появляются длительные кровотечения и на их фоне — анемия.

Профилактика:

— Не допускать проблем со стулом;

— Нет тяжелой физической нагрузке;

— Нет острой пище, алкоголю;

— Делать гимнастику анального жима: сжимать сфинктер 30-40 раз по 2-3 раза в день.

И помните, что наследственность не является приговором, образ жизни имеет решающее значение.

Лечение

При первых двух стадиях помогут склеропластика или инфракрасная коагуляция. Суть склеропластики в том, что в область сосудов ножки узла вводится специальный препарат, блокирующий его питание. Инфракрасная коагуляция — это термальное воздействие на сосуды ножки узла через слизистую прямой кишки.

На третьей и четвертой стадии врач предложит вам лигирование, малоинвазивную или классическую операцию. Суть лигирования в том, что на узел надевают специальное латексное кольцо, он перестает получать питание, происходит некроз тканей. Минус этого метода в том, что, пока идет некроз узла, пациент испытывает болевой синдром. Малоинвазивная операция предполагает прошивание сосудов ножки под контролем ультразвукового датчика, чтобы прекратить питание геморроидального узла. Классическая — это хирургическое иссечение геморроидального узла.

Грибок

Грибки могут поселяться на любой части тела: и на слизистых, и на коже. И на волосах. И на ногтях. Основной причиной появления грибков является снижение иммунитета, на фоне которого они начинают быстро и активно размножаться. Заразиться грибками можно в разных ситуациях: в массажных и ногтевых салонах, банях, бассейнах, саунах, тренажерных залах. На фоне размножения возбудителя у человека могут проявляться токсические реакции и воспаление. Способствуют заражению длительные курсы антибиотиков, недостаточная гигиена, использование узкой и неудобной обуви, проблемы с нервной и эндокринной системой, иммунодефициты, неправильно проведенная эпиляция, травмы кожи.

Стандартные признаки грибка — это поражение определенной области (если это волосистая часть головы, то выпадение и обламывание волос на участке, если это кожа, то появление пятен, если ногти, то изменение ногтевой пластины). Также проблема может сопровождаться зудом и жжением. Нередко к грибку присоединяются вторичные бактериальные инфекции.

Лечат грибки целым комплексом мероприятий. Обязательным условием является назначение терапии врачом, т. к. некоторые варианты лечения достаточно токсичны и могут не подходить, например, людям с заболеваниями печени. Бывает и так, что терапию проводят с контролем анализов, чтобы отследить влияние лечения на состояние организма.

Повышенное потоотделение

Повышенное потоотделение (гипергидроз) способно доставить огромный дискомфорт. Причем как самому пациенту, так и окружающим его людям. Что надо знать о данной проблеме, рассказывает врач-косметолог Ольга Рыжкова.

— Гипергидроз — это патологическое состояние, связанное с повышенным потоотделением или по всему телу, или на отдельных участках (чаще всего — в подмышках, на стопах или ладонях). Локальные формы гипергидроза встречаются чаще.

Данные международной ассоциации гипергидроза свидетельствуют, что первичная и вторичная его формы в совокупности встречаются у 20% людей. Первичная — когда причину невозможно установить, это такая неприятная особенность человека, вторичная — вызванная соматическими, эндокринными и неврологическими заболеваниями, а также приемом ряда лекарственных препаратов (инсулина, анальгетиков, противорвотных препаратов, некоторых видов жаропонижающих и т. д.). Проблему в одинаковой степени мы можем встретить у мужчин и у женщин любого возраста, у подростков и взрослых людей.

Гипергидроз, безусловно, доставляет человеку психологический дискомфорт, мешает качеству его жизни, вызывает проблемы в коммуникации с другими людьми. Народных методов лечения не существует. Справляются с ним посредством активного применения различных антиперсперантов, использования лекарственных препаратов специального типа, например, на основе красавки (такие обычно не вызывают зависимости), препаратов местного лечения. Кроме того, практикуют методики для успокоения нервной системы: медитации, гипноз, йогу. Эстетическая косметология предлагает эффективный и радикальный способ устранения гипергидроза посредством инъекций нейропротеина. Инъекции необходимо повторять раз в полгода.

В особо тяжелых случаях пациенту может быть предложена симпатэктомия. Это еще один метод лечения гипергидроза, заключающийся в пересечении или клипировании симпатических нервных волокон. При повышенной потливости ладоней проводится эндоскопическая торакальная симпатэктомия, а при гипергидрозе стоп — поясничная симпатэктомия. Осуществляются эти операции под общим наркозом.

«Мужские» болезни

Деликатные проблемы, с которыми чаще всего обращаются к «мужскому доктору», не только приносят дискомфорт, но и дарят огромное количество комплексов. На что обращать внимание и как справляться, рассказывает врач-уролог, андролог Константин Меньщиков:

— Ситуация, когда мужчине не хватает времени на полноценный и неторопливый акт, называется преждевременным семяизвержением. В этом случае представители сильной половины человечества довольно быстро впадают в комплексы, т. к. считают себя неспособными быть именно мужчинами. Нередко причиной проблемы становятся психологические факторы: стрессы, неврозы, переживания, внутренние блоки и зажатость. Если же отбросить психологические проблемы, можно выделить 4 основные физиологические причины сбоя:

нарушение гормонального фона;

хронический везикулит (воспаление семенных пузырьков);

нарушение функционирования внутренних органов;

особая чувствительность головки мужского полового органа.

Первые три лечатся устранением первопричины, приводящей к преждевременному семяизвержению, то есть медикаментозно. Все препараты предлагает врач на основе анамнеза и результатов анализа. Лечение не слишком длительное и не слишком сложное.

Чтобы устранить чувствительность головки, чаще всего прибегают к обрезанию крайней плоти. То, что обрезание делают преимущественно по религиозным соображениям — распространенное заблуждение. Чаще всего к процедуре прибегают мужчины, отличающиеся повышенной чувствительностью органа. Чуть реже — по эстетическим соображениям, из-за сужения крайней плоти, при часто возникающих мочеполовых инфекциях.

Операция проходит под местной анестезией. Главная задача, которая стоит перед хирургом, — это сделать операцию изящно, аккуратно, срезав только кожу и не травмировав нижележащие ткани, иначе будет отек, гематома, пациента будут какое-то время беспокоить боли.

Волосистость

Избыточный рост волос на теле — еще одна проблема, о которой не принято говорить вслух. Причем для женщин она более актуальна, чем для мужчин. У последних зачастую повышенное оволосение связано с переизбытком мужских гормонов.

У женщин же чрезмерный рост волос может отмечаться на фоне:

патологий эндокринных желез, обычно речь идет про щитовидку;

гормональных сбоев в организме;

наследственности — известно, что монголоидные женщины, например, менее подвержены проблеме;

беременности, когда опять-таки меняется гормональный фон.

Бороться с проблемой (конечно, только если вы ее таковой считаете) надо через устранение причины, ее вызвавшей. Понятно, что с беременностью делать ничего не стоит, нужно только дождаться ее благополучного окончания. А в остальных случаях стоит посетить профильных врачей, — эндокринолога и гинеколога — сдать анализы и начать терапию.

Чтобы не испытывать дискомфорт, параллельно можно проводить и косметологические процедуры, дающие внешний эффект: обычно речь идет про разные виды эпиляции. Остается подобрать тот, который будет максимально комфортным и не пойдет вразрез с лечением.