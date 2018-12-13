|
Соблюдайте 8 основных правил и зимний травматизм вам нестрашен
14.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Зима – это не только пушистый снег, веселые детские игры во дворе, зимние виды спорта. Это ещё и переменчивая погода: то снегопад, то оттепель, то метель, то гололед. И все это зачастую способствует получению травм.
Для предотвращения травматизма необходимо выполнять следующие правила:
1. Обувь должна быть устойчивой, желательно на толстой рельефной подошве и на низком квадратном каблуке.
2. В гололедицу ходить нужно по-особому — как бы немного скользя, словно на маленьких лыжах. Идти желательно как можно медленнее. Скользить по льду специально не стоит — это увеличивает обледенение подошвы. Помните, чем быстрее шаг, тем больше риск упасть.
3. Лицам пожилого возраста, наиболее подверженным травматизму, рекомендуется прикреплять на подошву привычной обуви специальные «противогололедные» накладки. Их можно приобрести в соответствующих торговых точках.
4. По возможности держите руки свободными (не носите тяжелые сумки, избавьтесь от привычки держать руки в карманах). Это позволит удержать равновесие, если Вы поскользнетесь.
5. В морозную погоду откажитесь от тесной обуви и одежды, ювелирных украшений (колец, браслетов, сережек). Носите теплую, удобную одежду из натуральных материалов. Зимой обязательно нужно надевать головной убор.
6. Не курите и не пейте на морозе спиртные напитки.
7. Особенно внимательными нужно быть на крыльце магазинов, аптек, где при строительстве использовалась плитка.
8. Следует соблюдать технику безопасности при занятии экстремальными видами спорта, использовать все необходимые защитные аксессуары (налокотники, наколенники, шлемы и т. д.).
Будьте предельно внимательны и предусмотрительны!
Сморгонская ЦРБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима – это не только пушистый снег, веселые детские игры во дворе, зимние виды спорта. Это ещё и переменчивая погода: то снегопад, то оттепель, то метель, то гололед....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)