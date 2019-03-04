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На поступившие на «горячую линию» вопросы о женском здоровье ответит врач-гинеколог
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В рамках мероприятий, проводимых учреждением здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» ко Дню женщин, 6 марта будет организована работа «горячей линии» с участием специалистов филиала «Женская консультация»:
- с 10.00 до 12.00 по телефону 32-41-15 на ваши вопросы ответит заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 1 Жанна Ивановна Михович:
- с 10.00 до 12.00 по телефону 37 55 75 на поступающие звонки ответит заведующая отделением интенсивной терапии и реанимации новорожденных УЗ «Пинский межрайонный родильный дом» Ольга Юрьевна Сацута.
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