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На поступившие на «горячую линию» вопросы о женском здоровье ответит врач-гинеколог

05.03.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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На поступившие на «горячую линию» вопросы о женском здоровье ответит врач-гинеколог
В рамках мероприятий, проводимых учреждением здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» ко Дню женщин, 6 марта будет организована работа «горячей линии» с участием специалистов филиала «Женская консультация»:

  • с 10.00 до 12.00 по телефону 32-41-15 на ваши вопросы ответит заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 1 Жанна Ивановна Михович:
  • с 10.00 до 12.00 по телефону 37 55 75  на поступающие звонки ответит заведующая отделением интенсивной терапии и реанимации новорожденных УЗ «Пинский межрайонный родильный дом» Ольга Юрьевна Сацута.

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