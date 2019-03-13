Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

С 11 марта на территории Сморгонского района проходит республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»





В ГУСУ «ДЮСШ по футболу г.Сморгонь» юные футболисты города провели вечернюю тренировку совместно с родителями в новом формате. Спасатели организовали для них в спортивном зале интерактивные площадки «5 шагов спасения» по тематике ОБЖ.

Самое главное, чего хотели добиться спасатели – это объяснить детям и взрослым, что знания правил безопасности жизненно необходимы. При возгорании или возникновении любой чрезвычайной ситуации люди часто впадают в панику и действуют сумбурно, либо вовсе бездействуют. В результате причиняют вред не только себе, но и окружающим. Родители и дети уверенно отвечали на поставленные вопросы, рассказывали, как вести себя во время пожара в большом торговом центре, как ориентироваться по знакам эвакуации, как пользоваться огнетушителем. Ребята же с удовольствием складывали пазлы с героями «Волшебной книги», проходили лабиринты безопасности и примеряли боевую одежду спасателя.

До 31 марта работники МЧС проведут ряд мероприятий, чтобы еще раз напомнить жителям района об основных причинах возникновения пожаров, а также алгоритмы первоочередных действиях, в том числе по сигналу «Внимание всем!».























