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Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

14.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С 11 марта на территории Сморгонского района проходит республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

В ГУСУ «ДЮСШ по футболу г.Сморгонь» юные футболисты города провели вечернюю тренировку совместно с родителями в новом формате. Спасатели организовали для них в спортивном зале интерактивные площадки «5 шагов спасения» по тематике ОБЖ.

Самое главное, чего хотели добиться спасатели – это объяснить детям и взрослым, что знания правил безопасности жизненно необходимы. При возгорании или возникновении любой чрезвычайной ситуации люди часто впадают в панику и действуют сумбурно, либо вовсе бездействуют. В результате причиняют вред не только себе, но и окружающим. Родители и дети уверенно отвечали на поставленные вопросы, рассказывали, как вести себя во время пожара в большом торговом центре, как ориентироваться по знакам эвакуации, как пользоваться огнетушителем. Ребята же с удовольствием складывали пазлы с героями «Волшебной книги», проходили лабиринты безопасности и примеряли боевую одежду спасателя.

До 31 марта работники МЧС проведут ряд мероприятий, чтобы еще раз напомнить жителям района  об основных причинах возникновения пожаров, а также алгоритмы первоочередных действиях, в том числе по сигналу «Внимание всем!».

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Сморгонском районе

https://grodno.mchs.gov.by/
 
 
Ссылка на источник 36
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С 11 марта на территории Сморгонского района проходит республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»
 
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