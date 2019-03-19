25 марта на базе ОАО «Горынский агрокомбинат» пройдет акция «Здоровое сердце – залог успеха!»



25 марта 2019 года на базе ОАО «Горынский агрокомбинат» по адресу р. п. Речица, ул. Промышленная, 1, с 9.00 до 13.00 планируется проведение акции «Здоровое сердце – залог успеха!».

В рамках мероприятия будет проводиться: измерение роста, веса, АД, определение ИМТ, проведение ЭКГ — диагностики, определение липидного спектра, уровня глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, остроты зрения. Участники акции могут получить консультацию врача-кардиолога или терапевта по вопросам профилактики и лечению сердечно – сосудистых заболеваний, врача – невролога по вопросам профилактики инсультов и обучению тесту «лицо-рука-речь».

Будут прочитаны лекции врачами: кардиологом, неврологом, валеологом по соответствующим тематикам, организована тематическая выставка информационно образовательных материалов по вопросам профилактике сердечно – сосудистых заболеваний, инсультов, здорового образа жизни и их раздача участникам акции.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции.

Вероника ГЕЙДЕН