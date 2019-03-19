Врачи-эпидемиологи рассказали, чем опасен менингит и какие меры приняты после смерти гомельской школьницы

В прошлом году на Гомельщине зарегистрировано 14 случаев менингококковой инфекции, из них один — с летальным исходом.





Врачи рассказали, чем опасна болезнь и как ее распознать.

ЗАРАЖЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ.

Менингококковая считается одной из самых тяжелых инфекций детского возраста, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Наиболее часто заболевают дети до 14 лет, — рассказала заведующий отделением иммунопрофилактики Лилия Остапенко. — В группе риска малыши первых двух лет жизни, у которых недостаточно развит иммунитет.

По словам врача-эпидемиолога, возбудитель распространяется воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, разговоре, при достаточно тесном и продолжительном общении. С момента заражения до начала заболевания проходит от 1 до 10 дней. Зимне-весенний период, так называемый сезон простуд и гриппа — очень благоприятное время для распространения менингококковой инфекции. При выявлении больного в детском коллективе назначается комплекс противоэпидемических мероприятий с обследованием контактных лиц. Также за ними устанавливается медицинское наблюдение в течение 10 дней, с ежедневным осмотром кожных покровов и носоглотки, измерением температуры тела.

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ.

Коварство инфекции заключается в том, что начальные проявления напоминают простуду и грипп: отмечается незначительное повышение температуры тела, головная боль, першение в горле, заложенность носа. Такое начало характерно для наиболее распространенной формы заболевания — менингококкового назофарингита. Выздоровление обычно наступает через 3-5 дней.

Генерализованная форма менингококковой инфекции начинается внезапно: в течении часа обычно поднимается температура до 39-40˚С, появляется резкая головная боль, рвота, не приносящая облегчения, вялость, расстройство сознания, судороги. Но самый грозный симптом — появление сыпи, в первые сутки она появляется у 80% больных. Именно при наличии сыпи надо повторно вызвать врача. Чем раньше будет поставлен правильный диагноз, тем больше шансов спасти ребенка. Ни в коем случае нельзя отказываться от госпитализации.

ПРОФИЛАКТИКА С ПЕЛЕНОК.

Врачи рекомендуют родителям максимально оградить маленьких детей от общения с большим количеством людей, гостями.

— Отмечено, что часто малыши заболевают через 4—5 дней после празднования первого дня рождения, крестин, отведок или других семейных торжеств, — пояснила Лилия Остапенко, — Дело в том, что каждый из гостей старается приласкать, поиграть с ребенком, совершенно не подозревая, что может заразить его тяжелым заболеванием. К сожалению, многие родители не в полной мере осознают опасность. Учитывая внезапное начало и тяжесть заболевания, необходимо при первых признаках как можно раньше обратиться за помощью к врачу.

ТРАГЕДИЯ В ГОМЕЛЕ.

Большой резонанс получил недавний случай, когда 11 марта скончалась гомельская десятиклассница по предварительному заключению от молниеносного течения менингококковой инфекции.

— В связи со случившимся были проведены профилактические мероприятия: определен круг контактных лиц, как среди домашнего окружения, так и по месту учебы девочки, — сообщила заведующий отделом эпидемиологии Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Тульженкова. — Всех, кто контактировал со школьницей, лабораторно обследовали. Результаты отрицательные. С учетом того, что инкубационный период завершен, наблюдение снято. Новых случаев менингококковой инфекции не выявлено.

Советы врача по профилактике

● Больше гуляйте с ребенком на открытом воздухе, избегайте по возможности большого скопления людей: в магазинах, кинотеатрах, парикмахерских, на рынках и других общественных местах;

● все праздничные мероприятия, связанные с рождением ребенка, проводите вне квартиры, где он находится;

● менингококк не устойчив во внешней среде, поэтому регулярно проветривайте и проводите влажную уборку помещений;

● соблюдайте личную и общественную гигиену при кашле и чихании;

● при появлении первых симптомов, характерных для менингококковой инфекции, немедленно вызывайте скорую помощь, чтобы доставить больного в больницу.