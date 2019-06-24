Сам себе вертебролог. Эксперт - о том, что делать, если болит шея

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом рассказывает невролог, вертебролог и специалист по мануальной терапии, профессор Римского университета Сапиенца Джалал САИДБЕГОВ:

— Шейный остеохондроз по распространенности следует за поясничным. Так что боли в области шеи, это очень массовая проблема. Они бывают у людей разного возраста, но чаще в 40-60 лет.

Сами боли нередко повторяются и приносят массу проблем, ограничивают движения в области шеи, могут отдавать в руку. Кроме того, нередко бывает онемение рук, особенно по ночам возникает такое чувство, будто вы руку отлежали или отсидели. Другая серьезная проблема, которая к счастью, бывает нечасто — головокружения и иногда даже проблемы с равновесием и шаткость походки. Так бывает из-за раздражения или сдавления позвоночных артерий, которые проходят в шее и снабжают кровью задние отделы мозга, где расположены центры координации тела. Такие состояния называют синдромом позвоночной артерии.

Пишите буквы носом

Когда возникает боль в шее нужно принять обезболивающее средство — анальгетик (анальгин, ибупрофен, баралгин и т.д., их много). Можно ещё добавить препараты димедрола или супрастина, чтобы усилить обезболивающее действие.

Во-вторых, нужно создать покой для шейного отдела позвоночника и укутать шею шерстяным платком. Особенно не рекомендуются грубые вращательные движения головой. Но с другой стороны, полезно писать буквы и слова кончиком носа (имитируя, конечно). Очень хорошо рисовать знак бесконечности — горизонтально расположенную цифру 8. Проделывать эти движения надо очень медленно и плавно, не провоцируя усиление боли в шее. Повторюсь, любых резких движений головой необходимо избегать.



Правильная поза за компьютером – без наклона головы (слева). Фото: Из личного архива / Д. Г. Саидбегов

Никого к своей шее не допускайте

Ни в коем случае никому не позволяйте проводить какие-либо манипуляции на своей шее — массаж, вытягивание и т.п. Пока вы не сделаете магнито-резонансную томографию (МРТ) шейного отдела позвоночника и не будет исключено наличие грыжи диска, манипуляции на шее не допустимы ни для каких специалистов — ни для мануальных терапевтов, ни для физиотерапевтов. Особенно это опасно для тех пациентов, у которых есть грыжа, соприкасающаяся со спинным мозгом, или когда спинной мозг сдавлен грыжевым выпячиванием (так может быть, если грыжа большого размера). А у людей старше 40 лет в шейном отделе позвоночника нередко бывают и остеофиты — костные выросты позвонков, направленные в сторону спинного мозга. Если делать манипуляции на шее таким больным, это может привести к повреждению спинного мозга с непоправимыми последствиями.



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Искусство правильно лежать

Большое значение при лечении болей в шее имеет положение пациента на кровати. Если матрас, на котором он лежит, не ортопедический, то под него можно положить щит или доску, чтобы предупредить излишнее сгибание и разгибание шеи. Но при первой возможности желательно купить ортопедический матрас. Желательно спать, подложив под голову небольшую пуховую подушку. А когда вы лежите на боку, то на подушку лучше подложить не очень толстый валик. Он должен заполнить так называемую арку, её образуют линии плеча, шеи и головы. В таком положении валик будет способствовать сохранению физиологического прямого положения для шеи, не подвергая ее сгибанию, разгибанию или боковому наклону — когда вы лежите на боку, шейный отдел будет располагаться на валике, и в результате, позвоночник, шея и голова будут находиться как бы на одной линии (рис.1). Когда лежите на спине, тоже хорошо подложить такой валик под шею (рис. 2). Его можно сшить самим, он должен быть не очень твёрдым.

При выраженных болях, чтобы временно ограничить движения в шее и создать здесь покой, рекомендуется купить специальный шейный ошейник (воротник). На первое время его можно сделать самим из картона, покрыв изнутри мягкой тканью, и прикрепив тесемки, для того, чтобы его можно было завязывать сзади.

Естественно, все указанные выше рекомендации при болях в пояснице, грудном или шейном отделах позвоночника, являются лишь первой медицинской самопомощью, и если боли продолжаются, следует обратиться к специалисту неврологу или ортопеду, занимающимися патологией позвоночника. Но даже если боли прошли после выполнения этих рекомендаций, а в недавнем прошлом эпизоды таких болей у вас уже были неоднократно, нужно обратиться к врачу-специалисту и сделать МРТ шейного отдела, чтобы исключить серьезную патологию, требующую специального лечения.​