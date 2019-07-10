«Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить

Источник материала: Аргументы и факты

Он неприхотлив, скороплоден: кусты начинают плодоносить на 2-3-й год после посадки, а на 4-й год дают урожай по максимуму. 25-60% ягод завязываются благодаря самоопылению. Даже если на участке растет только один куст, он будет плодоносить, причем ежегодно!

Крыжовник потенциально очень долговечен. Наиболее продуктивный период — возраст 10-12 лет, но при надлежащем уходе он может плодоносить до 40 лет и более.

На здоровье!

Кстати, ежедневное употребление крыжовника в количестве 100–120 г в сутки (в 2–3 приёма) ведёт к ощутимому снижению уровня холестерина уже через 2–3 месяца.

Крыжовник обладает мочегонным, желчегонным и послабляющим действием, способствует уменьшению проницаемости стенок кровеносных сосудов. Кроме того, он снижает артериальное давление – прежде всего за счёт удаления из организма избытка жидкости. Включение в рацион свежих (не подвергавшихся тепловой обработке) ягод помогает нормализовать обмен веществ, благодаря чему крыжовник можно использовать для борьбы с лишним весом (при этом, конечно, лучше ограничить и общую калорийность пищи).

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Как есть

Как бы ни был полезен крыжовник, эта ягода - на любителя. И не всякий рискнет есть кисло-сладкие плоды без тепловой обработки. Читатели предлагают свои рецепты приготовления крыжовника.

В маринаде

Такая заготовка будет хорошим дополнением к мясу или рыбе.

Ингредиенты: на 3-литровую банку очищенных ягод – 100-120 г сахара, 40-50 г соли, сухие пряности (эстрагон, базилик, корица, душистый перец) по вкусу.

Приготовление: для маринования лучше взять немного недозрелый крыжовник. Ягоды промыть, при необходимости отобрать перезрелые и раздавленные, удалить плодоножки и чашелистики. Засыпать в банку, слегка встряхивая её для равномерной и более плотной укладки, залить кипящей водой и дать постоять 2-3 минуты. Затем воду слить, добавить в неё сахар и соль, довести до кипения. Горячим маринадом залить банки и, прикрыв крышками, стерилизовать их 10 минут в кипящей воде, после чего герметично укупорить. Если стерилизовать нет возможности, можно слить маринад, повторно довести его до кипения, после чего разлить по банкам, укупорить их и накрыть одеялом. При обоих способах перед последней заливкой в банки кладут измельчённые пряности. Если крыжовник очень сладкий, то в маринад стоит добавить 30-50 мл 9%-ного столового уксуса.

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Сладкое

Ингредиенты: крыжовник – 1 кг, сахар – 1-1,5 кг.

Приготовление: ягоды крыжовника перебрать, очистить от плодоножек и чашелистиков, промыть. Подсушить в сите, дуршлаге либо на полотенце, чтобы удалить лишнюю жидкость. Измельчить ягоды блендером или пропустить через мясорубку. Добавить сахар и на некоторое время оставить смесь на столе до растворения сахара, периодически помешивая. Разложить полученную массу в сухие стерилизованные банки. В каждую сверху засыпать по 1-2 ст. ложки сахара – он послужит барьером, препятствующим проникновению вредных бактерий, которые могут испортить продукт. Банки плотно закрыть крышками и поставить в холодильник или другое прохладное место на хранение.

Соус

Эту приправу можно использовать с мясными и рыбными блюдами, а также в качестве заправки для супов.

Ингредиенты: крыжовник – 1 литр готового пюре, сахар – 200-300 г, соль – 20-40 г, чеснок – 3-5 зубчиков, сушёная или свежая зелень (кинза, базилик, укроп, петрушка), молотые семена кориандра, чёрный и красный перец по вкусу.

Приготовление: ягоды крыжовника (можно взять любые, даже перезрелые) промыть, удалить хвостики, залить кипящей водой, поставить на плиту и кипятить при минимальном нагреве 1-1,5 часа (в зависимости от степени зрелости ягод). Остудить, слить жидкость и протереть ягоды через сито. Полученную массу выложить в кастрюлю и поставить на плиту на минимальный нагрев. Регулярно помешивая, прогреть до закипания (нужный момент можно определить по интенсивному выделению пара), всыпать сахар (его количество варьируется в зависимости от сладости ягод и вашего вкуса) и соль. После растворения сахара и соли добавить измельчённую зелень, раздавленные зубчики чеснока, пряности, перец. Помешивая, прокипятить на медленном огне ещё несколько минут. Разложить соус в заранее приготовленные стерилизованные банки и плотно их укупорить.

Прислала О. Д. Мокроус, Минская обл.