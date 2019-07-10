ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить

11.07.2019 16:51 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить
Фото из открытых источников

Он неприхотлив, скороплоден: кусты начинают плодоносить на 2-3-й год после посадки, а на 4-й год дают урожай по максимуму. 25-60% ягод завязываются благодаря самоопылению. Даже если на участке растет только один куст, он будет плодоносить, причем ежегодно!

Крыжовник потенциально очень долговечен. Наиболее продуктивный период — возраст 10-12 лет, но при надлежащем уходе он может плодоносить до 40 лет и более.

«Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить Уникальная ягода. Чем полезен крыжовник и что можно из него приготовить?

На здоровье!

Кстати, ежедневное употребление крыжовника в количестве 100–120 г в сутки (в 2–3 приёма) ведёт к ощутимому снижению уровня холестерина уже через 2–3 месяца.

Крыжовник обладает мочегонным, желчегонным и послабляющим действием, способствует уменьшению проницаемости стенок кровеносных сосудов. Кроме того, он снижает артериальное давление – прежде всего за счёт удаления из организма избытка жидкости. Включение в рацион свежих (не подвергавшихся тепловой обработке) ягод помогает нормализовать обмен веществ, благодаря чему крыжовник можно использовать для борьбы с лишним весом (при этом, конечно, лучше ограничить и общую калорийность пищи).

«Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить
Полезные ягоды: клубника пробуждает чувства, а крыжовник укрепляет стенки сосудов
Подробнее

Как есть

Как бы ни был полезен крыжовник, эта ягода - на любителя. И не всякий рискнет есть кисло-сладкие плоды без тепловой обработки. Читатели предлагают свои рецепты приготовления крыжовника.

В маринаде

Такая заготовка будет хорошим дополнением к мясу или рыбе.

Ингредиенты: на 3-литровую банку очищенных ягод – 100-120 г сахара, 40-50 г соли, сухие пряности (эстрагон, базилик, корица, душистый перец) по вкусу.

Приготовление: для маринования лучше взять немного недозрелый крыжовник. Ягоды промыть, при необходимости отобрать перезрелые и раздавленные, удалить плодоножки и чашелистики. Засыпать в банку, слегка встряхивая её для равномерной и более плотной укладки, залить кипящей водой и дать постоять 2-3 минуты. Затем воду слить, добавить в неё сахар и соль, довести до кипения. Горячим маринадом залить банки и, прикрыв крышками, стерилизовать их 10 минут в кипящей воде, после чего герметично укупорить. Если стерилизовать нет возможности, можно слить маринад, повторно довести его до кипения, после чего разлить по банкам, укупорить их и накрыть одеялом. При обоих способах перед последней заливкой в банки кладут измельчённые пряности. Если крыжовник очень сладкий, то в маринад стоит добавить 30-50 мл 9%-ного столового уксуса.

«Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить
Королевское варенье из крыжовника
Подробнее

Сладкое

Ингредиенты: крыжовник – 1 кг, сахар – 1-1,5 кг.

Приготовление: ягоды крыжовника перебрать, очистить от плодоножек и чашелистиков, промыть. Подсушить в сите, дуршлаге либо на полотенце, чтобы удалить лишнюю жидкость. Измельчить ягоды блендером или пропустить через мясорубку. Добавить сахар и на некоторое время оставить смесь на столе до растворения сахара, периодически помешивая. Разложить полученную массу в сухие стерилизованные банки. В каждую сверху засыпать по 1-2 ст. ложки сахара – он послужит барьером, препятствующим проникновению вредных бактерий, которые могут испортить продукт. Банки плотно закрыть крышками и поставить в холодильник или другое прохладное место на хранение.

Соус

Эту приправу можно использовать с мясными и рыбными блюдами, а также в качестве заправки для супов.

Ингредиенты: крыжовник – 1 литр готового пюре, сахар – 200-300 г, соль – 20-40 г, чеснок – 3-5 зубчиков, сушёная или свежая зелень (кинза, базилик, укроп, петрушка), молотые семена кориандра, чёрный и красный перец по вкусу.

Приготовление: ягоды крыжовника (можно взять любые, даже перезрелые) промыть, удалить хвостики, залить кипящей водой, поставить на плиту и кипятить при минимальном нагреве 1-1,5 часа (в зависимости от степени зрелости ягод). Остудить, слить жидкость и протереть ягоды через сито. Полученную массу выложить в кастрюлю и поставить на плиту на минимальный нагрев. Регулярно помешивая, прогреть до закипания (нужный момент можно определить по интенсивному выделению пара), всыпать сахар (его количество варьируется в зависимости от сладости ягод и вашего вкуса) и соль. После растворения сахара и соли добавить измельчённую зелень, раздавленные зубчики чеснока, пряности, перец. Помешивая, прокипятить на медленном огне ещё несколько минут. Разложить соус в заранее приготовленные стерилизованные банки и плотно их укупорить.

Прислала О. Д. Мокроус,  Минская обл.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для белорусов крыжовник, или «агрэст», – ягода необходимая. Крыжовник активно выводит из организма радиоактивные элементы и соли тяжелых металлов.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
По малой нужде. Опасно ли мочиться в море?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика