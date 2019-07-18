Сахарный диабет беременных: полезные советы врача

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Гестационный сахарный диабет — это частое осложнение беременности, характеризующееся повышением уровня глюкозы, впервые выявленным во время беременности. Он в настоящее время является одной из актуальных проблем в акушерстве в связи с большим количеством неблагоприятных последствий как для здоровья матери, так и для здоровья будущего ребенка. Частота гестационного сахарного диабета в разных странах колеблется от 1 % до 14 %.

У большинства беременных женщин повышение выработки инсулина помогает удержать уровень глюкозы крови в пределах нормальных значений. Но у некоторых это приводит к повышению уровня глюкозы крови и развитию гестационного сахарного диабета. Он чаще развивается после 24 недель беременности и в большинстве случаев после рождения ребенка проходит, поскольку проходят изменения в организме, связанные с беременностью и вызвавшие развитие диабета. Однако, если во время беременности был выявлен гестационнный сахарный диабет, то такая женщина находится в группе риска по развитию сахарного диабета 2 типа в будущем, особенно при наличии ожирения, избыточном питании и отсутствии регулярной физической нагрузки. Поэтому рекомендуется повторять сахарную кривую каждые 3 года, а также следить за весом.

Для выявления гестационнного сахарного диабета всем беременным женщинам проводится исследование глюкозы крови при постановке на учет в сроке 24 — 28 недель. При его выявлении лечащий врач направляет беременную к эндокринологу, у которого она будет проходит наблюдение в течение всей беременности. В большинстве случаев лечение заключается в соблюдении специальной диеты с ограничением количества потребляемых углеводов, регулярной физической активности, контроле прибавки веса и самоконтроле уровня глюкозы в течение всей беременности. Однако в некоторых случаях принятых мер недостаточно. Тогда следующим этапом является инсулинотерапия. Не следует бояться инъекций инсулина. Он не вызывает привыкания, а после родов его обычно отменяют. Это временная мера, необходимая для поддержания нормального уровня глюкозы крови. К сожалению, таблетированные препараты, снижающие сахар, при беременности не разрешены. Поддержание уровня глюкозы крови в пределах нормы предотвращает развитие многих осложнений, связанных с гестационным диабетом.

В заключение хочется отметить, что, несмотря на наличие сахарного диабета беременных, своевременная диагностика, следование рекомендациям лечащего врача, наблюдение и регулярный самоконтроль при беременности помогут родить здорового малыша. Залог успешной беременности и родов — это позитивный настрой на благоприятный исход, ведение правильного, здорового образа жизни и наблюдение у квалифицированных специалистов, готовых помочь и ответить на все вопросы.

Юлия ДЕМКИВ,

районный врач-эндокринолог.