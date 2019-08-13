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«Женский алкоголизм»

14.08.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Женский организм реагирует на алкоголь совсем не так, как мужской. Масса тела женщины обычно ниже, чем у мужчины. А значит, и доза алкоголя, достаточная для отравления женского организма, значительно ниже мужской. Если же женщина начинает выпивать регулярно, в ее организме происходят тяжелые и необратимые изменения.
Все процессы в женском организме подчинены гормональному циклу, на который алкоголь тоже влияет. В больших дозах он оказывает токсическое действие на надпочечники, которые начинают производить мужские гормоны.
Если алкоголь поступает в организм очень часто, мужские половые гормоны постепенно накапливаются в крови и изменяют облик еще недавней красавицы, придавая ей мужеподобные черты. У пьющих женщин меняется тембр голоса, который становится ниже и более хриплым, а движения становятся более угловатыми и резкими. Климакс у постоянно пьющих женщин, по оценкам врачей, наступает на 10–15 лет раньше, чем у тех, кто алкоголя избегает.
Испорченное утренними отеками лицо теряет форму и здоровый цвет. Регулярная выпивка приводит к тому, что на коже появляются характерные следы гиперемии: к определенным участкам приток крови усиливается, а отток ухудшается. На лице выступают сосудистая сеточка и нездоровая краснота, а белки глаз темнеют от полопавшихся капилляров.
Похмельное обезвоживание приводит к появлению темных кругов под глазами, а нарушение работы печени — к пожелтевшей коже. Кроме того, под действием мужских гормонов перераспределяется и жировая прослойка на теле: вместо того, чтобы подчеркивать женственные изгибы бедер, жир откладывается по мужскому типу — на талии. Через несколько лет постоянного пристрастия к алкоголю у женщины появляется настоящий пивной живот.
Постепенно теряют эластичность вены: у женщин преждевременно появляются сосудистые звездочки и неприятные болезненные ощущения в ногах. И поскольку алкоголь нарушает всасывание питательных веществ и витаминов из пищи, да и здоровым питанием любитель выпить постоянно пренебрегает, появляются признаки авитаминоза — тусклые и ломкие волосы, обломанные ногти и постоянная усталость.
Вред алкоголя для женщин заключается в том числе и в опасности для будущих детей. Постоянное злоупотребление алкоголем нередко приводит к бесплодию. Спиртное вызывает жировое перерождение ткани яичников и проблемы с овуляцией. Даже если яйцеклетке удалось начать свой путь, ее генетическая информация может оказаться уже поврежденной токсичес-ким действием алкоголя. Кроме того, эксперименты на животных показали, что алкоголь изменяет эндометрий — внутренний слой стенки матки, что не позволяет нормально развиваться эмбриону и может привести к выкидышу.
Наиболее сильное действие на плод алкоголь оказывает в первые три месяца беременности. Ведь именно в это время происходит формирование основных органов и тканей плода, и спиртное, попавшее в организм матери, может вызвать появление у ребенка пороки внутриутробного развития. У них даже есть свое название: алкогольный синдром плода. Главная особенность этого заболевания — отставание в психичес-ком и физическом развитии, нарушение работы сердца, нервной системы. Если проблем первого триместра беременности пьющей матери удалось избежать, то употребление алкоголя в следующие месяцы беременности запросто приводит к преждевременному рождению малыша, дефициту веса новорожденного или даже его смерти.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Женский организм реагирует на алкоголь совсем не так, как мужской. Масса тела женщины обычно ниже, чем у мужчины. А значит,
 
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