В Беларуси могут ввести условную госрегистрацию для некоторых лекарств

Источник материала: Аргументы и факты

Действующий закон о лекарствах, принятый в 2006 году, будет изложен в новой редакции. В частности, к первому чтению в Палате представителей готовится законопроект, который должен способствовать повышению уровня оказания медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в особых лекарствах.

Условная государственная регистрация лекарств, предназначенных для лечения, профилактики, диагностики жизнеугрожающих, серьезных инвалидизирующих заболеваний, а также лечения редких болезней в Беларуси вводится впервые. В законопроекте также предусмотрена норма, в соответствии с которой появится возможность применять для пациентов с жизнеугрожающими и серьезными инвалидизирующими заболеваниями лекарства, находящиеся на клинических испытаниях.

В законопроекте предусмотрены два срока действия регистрационного удостоверения на лекарства – пять лет, как и было ранее при прохождении госрегистрации, и один год – для условной.