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В Беларуси могут ввести условную госрегистрацию для некоторых лекарств

20.08.2019 21:17 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси могут ввести условную госрегистрацию для некоторых лекарств
shutterstock.com

Действующий закон о лекарствах, принятый в 2006 году, будет изложен в новой редакции. В частности, к первому чтению в Палате представителей готовится законопроект, который должен способствовать повышению уровня оказания медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в особых лекарствах.

В Беларуси могут ввести условную госрегистрацию для некоторых лекарств Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезны?

Условная государственная регистрация лекарств, предназначенных для лечения, профилактики, диагностики жизнеугрожающих, серьезных инвалидизирующих заболеваний, а также лечения редких болезней в Беларуси вводится впервые. В законопроекте также предусмотрена норма, в соответствии с которой появится возможность применять для пациентов с жизнеугрожающими и серьезными инвалидизирующими заболеваниями лекарства, находящиеся на клинических испытаниях.

В законопроекте предусмотрены два срока действия регистрационного удостоверения на лекарства – пять лет, как и было ранее при прохождении госрегистрации, и один год – для условной.

 
 
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В Беларуси планируется ввести условную государственную регистрацию для оригинальных лекарств от тяжелых и редких заболеваний.
 
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