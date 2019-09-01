Риск получить тепловой удар существует не только летом

Источник материала: Полесская правда



Статистика утверждает, что от теплового удара ежегодно умирают тысячи людей. Если человек продолжительное время находится под палящими лучами летнего солнца, у него появляется риск получить солнечный удар, а тепловой удар может случиться не только летом.

В беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-валеолог Пинской центральной поликлиники Алла Войтович отметила, что достаточно находиться в душном, плохо проветриваемом помещении с повышенной влажностью. Если при этом на вас еще и одежда, мешающая нормальному потоотделению – риск получить тепловой удар возрастает многократно.

Симптомы солнечного удара и обычного теплового удара схожи: сначала вы ощущаете сухость во рту и сильную жажду. Если у вас при этом еще и начинает болеть голова или появляется головокружение, сопровождающееся слабостью и тошнотой, лучше прислушаться к «крику о помощи» организма и принять необходимые меры. Иначе тепловой удар неминуем.

Никогда не надейтесь, что симптомы пройдут сами собой. Первое, что вы должны сделать, это обеспечить нормальный доступ кислорода к телу и восстановить теплообмен. Снимите с себя лишнюю, мешающую одежду. Если есть возможность — охладите тело с помощью воды. Еще лучше сделайте из мокрого полотенца или салфетки компресс на голову. Испаряющаяся вода поможет снизить температуру. Если есть возможность принять освежающий прохладный душ — сделайте это немедленно! Помните, тепловой удар наступает быстро, и, чем решительнее и энергичнее окажутся ваши действия – тем меньше шансов его получить.

Те же действия примените и к человеку, который не уберег себя от теплового удара. Помогите пострадавшему уйти в более прохладное место и обеспечьте ему нормальный теплообмен, как было указано выше. Еще лучше — найдите помещение с кондиционером или хотя бы с вентилятором. Помогите пострадавшему снять одежду. Если он потерял сознание, вам придется раздеть его самому. Не забудьте про компресс на голову!

Оказав первую помощь, попытайтесь поместить пострадавшего под душ или в ванну, а если такой возможности нет – протрите его тело мокрым полотенцем. Не важно, каким способом, но главная задача – немедленно охладить организм.

Улучшить теплоотдачу можно еще и применяя массаж рук и ног, который поможет восстановить нормальное кровообращение и обеспечит отток тепла. Делайте эти процедуры очень осторожно, и лучше – вдвоем.

Охлаждать организм следует только до достижения его нормальной температуры, которую желательно контролировать с помощью термометра. После этого внимательно следите за состоянием больного, и, естественно, оставайтесь с ним до прибытия врачей скорой помощи или во время поездки в больницу.

Очень высока вероятность получить солнечный удар, если вы долгое время находитесь под палящими лучами летнего солнца, особенно если вы пренебрегаете элементарными средствами защиты в виде шляпы или иного головного убора.

Все начинается как обычно: появляется сухость во рту и сильная жажда, затем начинает болеть, а иногда и кружиться, голова. У некоторых появляется шум в ушах. Потом приходит тошнота, а иногда начинается рвота. В дополнение ко всем вышеперечисленным симптомам может добавиться еще и тяжелый солнечный ожог, вызванный воздействием ультрафиолета, которого так много в далеко не ласковых в жаркий день лучах солнца.

Приемы оказания первой помощи аналогичны вышеприведенным для теплового удара. Точно также переведите или перенесите пострадавшего в прохладное место, на свежий воздух и разденьте его, затем – уложите. Обеспечьте ему покой и тишину. Положите ему на голову холодный мокрый компресс или лед. Убедитесь, что он не получил еще и сильного солнечного ожога. Если это произошло, обязательно перевяжите пораженный участок чистой тканью или бинтом, можно также смазать ожог кремом или сметаной.

В любом случае вызовите пострадавшему «скорую помощь» или сами доставьте его в больницу.

Помните, что солнечного удара легко можно избежать. Для этого необходимо в солнечную погоду одеваться в свободную одежду светлых тонов и не пренебрегать головным убором. Любителям позагорать необходимо использовать солнцезащитные средства и головные уборы.

Что пить в жару?

Лучше всего – пить обычную воду. Если минеральную воду, то только столовую. При этом следует знать, что стеклянная бутылка предпочтительнее пластиковой, а негазированная вода полезнее газированной. На втором месте после воды – прохладный, слабо заваренный чай, желательно с лимоном. В пользу зеленого чая – высокое содержание флавоноидов, которые положительно воздействуют на сосуды. В пользу чёрного – входящий в его состав кофеин, который лучше тонизирует. На третьем месте – соки и нектары с небольшим содержанием сахара. Но не забудьте: пить их надо натощак или между приемами пищи – за час-полтора до или после еды. И ограничиться двумя-тремя стаканами в день. На четвёртом месте – молоко (с жирностью до 3,5%) и кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт и простокваша).

Что нельзя пить в жару?

Сладкие газированные напитки, кофе, пиво и крепкие алкогольные напитки. Всё это в жару даёт нагрузку на сердце и сосуды и может представлять серьезную опасность для здоровья даже самого крепкого человека.

Как пить в жару?