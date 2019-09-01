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Риск получить тепловой удар существует не только летом
02.09.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-валеолог Пинской центральной поликлиники Алла Войтович отметила, что достаточно находиться в душном, плохо проветриваемом помещении с повышенной влажностью. Если при этом на вас еще и одежда, мешающая нормальному потоотделению – риск получить тепловой удар возрастает многократно.
Никогда не надейтесь, что симптомы пройдут сами собой. Первое, что вы должны сделать, это обеспечить нормальный доступ кислорода к телу и восстановить теплообмен. Снимите с себя лишнюю, мешающую одежду. Если есть возможность — охладите тело с помощью воды. Еще лучше сделайте из мокрого полотенца или салфетки компресс на голову. Испаряющаяся вода поможет снизить температуру. Если есть возможность принять освежающий прохладный душ — сделайте это немедленно! Помните, тепловой удар наступает быстро, и, чем решительнее и энергичнее окажутся ваши действия – тем меньше шансов его получить.
Те же действия примените и к человеку, который не уберег себя от теплового удара. Помогите пострадавшему уйти в более прохладное место и обеспечьте ему нормальный теплообмен, как было указано выше. Еще лучше — найдите помещение с кондиционером или хотя бы с вентилятором. Помогите пострадавшему снять одежду. Если он потерял сознание, вам придется раздеть его самому. Не забудьте про компресс на голову!
Оказав первую помощь, попытайтесь поместить пострадавшего под душ или в ванну, а если такой возможности нет – протрите его тело мокрым полотенцем. Не важно, каким способом, но главная задача – немедленно охладить организм.
Улучшить теплоотдачу можно еще и применяя массаж рук и ног, который поможет восстановить нормальное кровообращение и обеспечит отток тепла. Делайте эти процедуры очень осторожно, и лучше – вдвоем.
Охлаждать организм следует только до достижения его нормальной температуры, которую желательно контролировать с помощью термометра. После этого внимательно следите за состоянием больного, и, естественно, оставайтесь с ним до прибытия врачей скорой помощи или во время поездки в больницу.
Очень высока вероятность получить солнечный удар, если вы долгое время находитесь под палящими лучами летнего солнца, особенно если вы пренебрегаете элементарными средствами защиты в виде шляпы или иного головного убора.
Приемы оказания первой помощи аналогичны вышеприведенным для теплового удара. Точно также переведите или перенесите пострадавшего в прохладное место, на свежий воздух и разденьте его, затем – уложите. Обеспечьте ему покой и тишину. Положите ему на голову холодный мокрый компресс или лед. Убедитесь, что он не получил еще и сильного солнечного ожога. Если это произошло, обязательно перевяжите пораженный участок чистой тканью или бинтом, можно также смазать ожог кремом или сметаной.
В любом случае вызовите пострадавшему «скорую помощь» или сами доставьте его в больницу.
Помните, что солнечного удара легко можно избежать. Для этого необходимо в солнечную погоду одеваться в свободную одежду светлых тонов и не пренебрегать головным убором. Любителям позагорать необходимо использовать солнцезащитные средства и головные уборы.
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