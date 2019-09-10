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«Всемирный день предотвращения самоубийств»

11.09.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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10 сентября  в Несвижском районе прошел Единый день здоровья на тему: «Всемирный день предотвращения самоубийств».

Реальность и мифы о суициде.

Суицидальное поведение представляет собой актуальную, этическую, моральную, социальную и медицинскую проблему. За день в мире убивает себя 2300 человек, за год- 800 тысяч человек. По различным данным, ещё от 8 до 30 миллионов людей покушаются на свою жизнь. Каждый третий покончивший с собой совершал суицидную попытку в прошлом. Попытки самоубийства совершают в основном люди психически здоровые, находящиеся в трудоспособном возрасте. Суициденты в случае смертельного исхода оставляют своих детей без родителей, наносят глубокую травму своим родным и близким. Незавершенные суициды нередко ведут к инвалидизации. Чаще всего самоубийства совершают одинокие, разведённые и овдовевшие. Молодые мужчины и женщины прибегают к незавершённым попыткам самоубийства, одним из ведущих мотивов которых служит призыв о помощи.

В Республике Беларусь по причине суицида из жизни ежегодно уходит около 2,5 тысяч человек, в Несвижском районе около 15 человек.

Распространёнными среди населения являются следующие ложные представления о самоубийстве:

1.Те, кто много говорит о суициде, якобы редко его совершают (большинство самоубийц перед смертью делились своими горестями и намерениями).

2.Самоубийство всегда совершается внезапно, импульсивно(в действительности существует много диагностических признаков повышенного риска суицида).

3.Решившиеся на самоубийства редко колеблются и их всё равно не остановить( однако суициду обычно предшествуют попытки найти утешение и помощь).

4.Разговоры о суициде могут способствовать его совершению( и наоборот, такой разговор может стать первым шагом в его предупреждении).

5.Покушающиеся на самоубийство желают умереть( большинство суицидентов хотят не самой смерти, а избавления от невыносимой психической боли).

6.Склонность к самоубийству наследуется ( суициды действительно чаще совершаются теми, у кого в семье было подобное, но предрасположенность к суициду не наследуется и не является чертой характера).

7.Риск самоубийства исчезает, когда кризисная ситуация проходит ( к сожалению, под внешним спокойствием может скрываться твердо принятое решение).

8.Если человек в прошлом совершил суицидную попытку, то подобное больше не повториться ( в реальности очень многие повторяют эти действия вновь).

Как правило в одиночку кризисные проблемы решить не удаётся. Выход из кризиса требует микросоциальной и эмоциональной поддержки, а также коррекции суицидогенных установок. Подобные установки связаны с представлением о большей, чем собственная жизнь, значимости лично-семейных или социально-престижных ценностей и формируются под влиянием воспитания, психотравмирующих переживаний и различных микросоциальных воздействий.

Нужно помнить, что самое ценное в этой жизни – сама жизнь. Выход из кризисной ситуации всегда помогут найти специалисты, главное вовремя обратиться. Не откладывайте свои проблемы в долгий ящик, их складирование может привести к непоправимым последствиям, что тяжело скажется на вашем психическом здоровье. Не можете изменить ситуацию, тогда измените своё отношение к ней.

 

Психолог УЗ «Несвижская ЦРБ» Гращенко Наталия Владимировна принимает в рабочие дни в кабинете №18 с 9 до 15 часов .Предварительная запись по телефонам:5-16-49;5-12-90;6-54-61.

Психолог УЗ «Несвижская ЦРБ» Гращенко Н.В.


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10 сентября  в Несвижском районе прошел Единый день здоровья на тему: «Всемирный день предотвращения самоубийств». Реальность и мифы о суициде.
 
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