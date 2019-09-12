Эффективность современных вакцин против гриппа достигает 98%

Источник материала: Вороновская газета





Эффективность современных вакцин против гриппа, по литературным данным, колеблется от 70% до 98%, сообщила журналистам заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

«То есть 70-98 человек из 100 привитых не заболеют гриппом, вызванным теми штаммами, которые содержатся в вакцине, — пояснила Вероника Высоцкая. — Гарантировать защиту на 100% не может ни одно лекарственное средство, иммунологическое в том числе, потому что формирование иммунитета зависит не только от вакцины, но и от индивидуальных особенностей человека, состояния здоровья, возраста и других факторов. Однозначно можно говорить, что у тех людей, которые привиты, но заболели, легкое течение гриппа и отсутствие неблагоприятного исхода».

Что касается данных за предыдущий сезон, заболеваемость гриппом среди привитых в Беларуси в 12,3 раза была ниже, чем среди непривитых. «Я говорю о лабораторно подтвержденном гриппе», — отметила заведующая отделением. Среди заболевших гриппом 98,2% не были вакцинированы.

Всего в прошлом году привиты более 3,7 млн человек, из них около 950 тыс. — до 18 лет. В течение последних сезонов, когда процент вакцинированных по стране составляет около 40, заболеваемость находится на достаточно низком уровне.

Вакцинация групп риска предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок и проводится за бюджетные средства. «Мы стремимся к тому, чтобы не менее 75% из групп риска были вакцинированы. И у нас получается это сделать, мы видим результаты. Мы обязаны защитить этих людей, чтобы они тяжело не переносили заболевание или чтобы оно не закончилось летальным исходом», — подчеркнула Вероника Высоцкая. В их числе дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, старше 65 лет, беременные, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения. За счет средств местных бюджетов бесплатно вакцинируются школьники, другие дети, посещающие организованные коллективы, студенты. Остальное население может получить прививку по желанию на платной основе.

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