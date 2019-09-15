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Планшет вместо соски. Чем опасны гаджеты для малышей

16.09.2019 11:19 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Планшет вместо соски. Чем опасны гаджеты для малышей
shutterstock.com

Наш эксперт – врач-невролог ДГП № 58 Элисо Цинцадзе.

Привести в чувства

В раннем возрасте для ребёнка нет ничего важнее зрительных, вкусовых, слуховых и прочих ощущений. Только благодаря гармоничной работе всех пяти органов чувств малыши познают мир.

Поэтому маленькие дети должны возиться в песке, валяться в сугробах и бегать по лужам, лепить куличики, нюхать цветочки, пробовать самую разную еду, слушать мамины колыбельные! Но родители порой упускают эти возможности и вместо этого дают детям гаджеты едва ли не с пелёнок. И это создает ребёнку массу проблем.

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Причём делается это якобы во благо ребёнка. Ведь на планшете-то ставится не обычный мультфильм, а развивающий, не простая компьютерная игра, а обучающая. На самом деле никакого обучения не происходит: для крохи «умный» мультик – это всего лишь мелькание ярких картинок. И мозг его при этом не развивается. Но зато портится зрение, и уже к 2,5–3 годам дети становятся гаджетоманами. У них формируется особый тип мышления. Так, к началу учёбы в школе они просто не понимают, почему пропущенный урок нельзя вернуть – ведь в компьютерных играх всегда можно «сохраниться». Понятие реальной жизни у таких детей практически отсутствует, миры виртуальный и настоящий сливаются воедино.

Чем это грозит

У детей, для которых всё познание мира сосредоточилось на электронном устройстве, могут страдать:

  • интеллектуальное развитие. Наблюдается полная или частичная задержка речи. Позднее возникают сложности с письмом, счётом, чтением;
  • физическое развитие. Такие дети часто неуклюжи, неловки, плохо действуют обеими руками сразу, путают право и лево;
  • поведение. Эти малыши часто не знают, как общаться с другими детьми. Коллектив становится для них психотравмирую­щим фактором, что выливается в ряд нарушений (например, в СГДВ – синдром гиперактивности и дефицита внимания, повышенную тревожность, страхи, фобии). Если их не лечить, проблемы будут расти как снежный ком;
  • эмоциональная сфера. Возникает либо нехватка, либо перебор эмоций. В одном случае ребёнок будет безучастен, погружен в себя, в другом – чрезмерно привязан к родителям, излишне эмоционален, плаксив, не уверен в себе. Снижаются концентрация внимания и мотивация;
  • самочувствие. Увлечённые компьютером дети очень подвержены стрессу, отчего иммунитет ослабевает, нервная система истощается и могут возникать психосоматические расстройства, ожирение, болевые синдромы. Сегодня нередко уже двухлетние дети жалуются на мигрени и бессонницу.

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Таблетки не помогут

Часто родители не обращают внимания на нарушения у детей и спохватываются лишь ближе к школе, когда возникают проблемы с обучением. Тогда они идут к неврологам. Те, не разобравшись, порой назначают седативные препараты и нейролептики, которые хоть и убирают тревожность, но при этом подавляют мозговую активность, что обучению не способствует. К тому же успокоительные действуют лишь временно, поэтому со временем тревоги, страхи и головные боли возвращаются. Впоследствии на этом фоне могут сформироваться депрессия, неврозы (в част­ности, заикание, недержание мочи, частые простуды, задержки в психомоторном развитии).

Чтобы лечение было более успешным, полагаться на одни таблетки нельзя, разумнее воспользоваться возможностями интегрированной медицины. Это и гомеопатия, которая в 85% случаев помогает стабилизировать эмоциональный фон и избежать назначения сильнодействующих лекарств, и игло­рефлексотерапия, что в 60% случаев уберегает от необходимости раннего приёма нейролептиков, и семейная психотерапия, которая даёт 80% улучшений. А коррекция образа жизни и, в частности, полный отказ от гаджетов приводят к полному исчезновению симптомов в 100% случаев!


Планшет вместо соски. Чем опасны гаджеты для малышей
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«Грязные» игры 

Лучше всего сенсорные ощущения развивают игры. В них можно играть и с малышами, и с детьми по­старше. И тем и другим будет полезно и интересно. Например, попробуйте следующие:

Пошумим? Чтобы соседи не возражали, эту игру лучше перенести на свежий воздух. Постучите палочкой по разным предметам, которые обнаружите рядом с собой: по консервным банкам, кирпичам, качелям, горке. Пошуршите целлофаном. А теперь попросите ребёнка отвернуться. Пусть отгадает, что именно издаёт звук.

Смешать и взболтать. То что при соединении синей и жёлтой красок получается зелёный цвет, для вас обыденность, а для ребёнка настоящее чудо. Налейте в непроливайку воды, дайте юному художнику краски и кисти и наблюдайте. Кстати, рисовать можно не только красками и мелом, но и солью, манкой, цветным песком, мыльной пеной. И не только на бумаге и на асфальте, но и на себе! Ничего, если малыш испачкается, потом отмоете!

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Понюхай! Обращайте внимание ребёнка на разные запахи – как приятные, так и не очень. А потом предложите, закрыв глаза, по запаху определить, что именно вы держите перед его носом.

Найди похожее. В один день можно искать предметы одного цвета, а в другой – нужной формы. Например, на треугольник похожа крыша дачи, на прямоугольник – многоэтажка, а на овал – лужа во дворе.

Угадай на вкус. Выключите свет и в темноте давайте ребёнку пробовать разные блюда. Интересно: он отличит картофельное пюре от морковного, рыбную котлету от мясной, а пирог от манной каши?

Бери смело! Малышам давайте трогать всё, куда тянутся их любопытные ручки (только убедитесь, что это без­опасно). Холодное и тёплое, мокрое и сухое, мягкое и твёрдое, шершавое и гладкое, колючее и нежное – пусть пробуют на ощупь всё. А вот игра для детей по­старше: пусть засунут руку в мешок и попробуют распознать, что за предмет там лежит. Ещё сложнее – определить на ощупь руку мамы, папы, бабушки, брата.

 
 
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Всё чаще первыми игрушками ребёнка сегодня становятся не пирамидки, кубики и мишки, а гаджеты. Какими проблемами это грозит детям и как их избежать?
 
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