Картошка может вас убить. 9 продуктов, которые содержат яд

Источник материала: Аргументы и факты

И можно даже не вспоминать пресловутую рыбу фугу. Опасность может таиться в гораздо более привычные продуктах, которые мы едим каждый день. Тут уж не до экзотических аттракционов — отрава может настигнуть даже если вы просто съели обыкновенный орешек. Рассказываем о простых продуктах, представляющих смертельную опасность.

Картофель

В нем содержится натуральный пестицид — соланин. С его помощью растение борется с грибком, плесенью, защищает себя. Основные запасы соланина содержатся в листьях, стеблях картофеля, но есть соланин и в клубнях, особенно в глазках и ростках, если картофель уже пророс. Соланин в клубнях вырабатывается на свету и дает знать о себе зеленым цветом картофеля. Да-да, зеленый корнеплод означает, что его хранили неправильно, а не то, что он не дозрел.

Именно из-за соланина не рекомендуется употреблять в пищу старый проросший картофель. Все зеленые образования на клубне рекомендуется срезать. Если их много, то лучше картофелину просто выкинуть. Ведь в больших количествах соланин может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.

Кроме опасного соланина, картофель может убить людей и своими испарениями. Точнее, это сделает гниющая картошка, если она хранится в больших количествах в непроветриваемых помещениях. Дело в том, что гниющие овощи выделяют большое количество углекислого газа, а так как именно картофель хранится чаще всего в подвалах и в больших количествах (моркови и свеклы обычно столько не выращивают), то случаи отравления парами именно картофеля достаточно часты.

Помидоры

Кстати, соланин находится также и в томатах. И его довольно много. Но это касается зеленых помидоров. Когда же плод вырастает до своих нормальных размеров и начинает белеть, а потом розоветь и краснеть, содержание соланина снижается до безопасного. Так что если вы увлекаетесь поджаркой из зеленых томатов, стоит быть осторожнее и немного подождать, когда помидоры начнут приобретать молочный оттенок.

Грибы

Все помнят об опасности бледной поганки и мухоморов. Опытные грибники также знают, что есть условно-съедобные грибы — например, волнушки, чернушки, которые полагается замачивать и после этого вываривать, 2-3 раза сменив воду.

Но немногие в курсе, что опасность может представлять даже обыкновенный съедобный подберезовик — в том случае, если он старый и червивый.



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Во-первых, грибы имеют свойства накапливать токсичные вещества, если они собраны около дороги или в другом экологически неблагополучном месте. Кстати, чем старше такой гриб, тем больше он успел собрать токсичных веществ. Конечно, один такой гриб не вызовет острого отравления, последствия наступят только если вы регулярно будете есть грибы из лесочка около трассы.

Крайне опасно употреблять старые перезревшие грибы, которые уже начали разваливаться. В них образовываются токсичные вещества, продукты разложения белков. Они оказывают токсическое воздействие на организм человека и могут вызвать сильное отравление.

Домашние консервы

Нет, грибы или перцы не были ядовитыми, когда вы закатывали их в банки на зиму. Но вместе с ними в банку попали споры бактерий, вырабатывающих ботулотоксин. И, как следствие, после таких консервов вы можете получить тяжелейшее заболевание, которое поражает нервную систему — ботулизм. Бактерии вырабатывают токсин при температуре немногим выше комнатной и в условиях отсутствия кислорода, поэтому чуть нагревшаяся баночка с солеными грибами — идеальная среда.

Грибы — особенно рискованный продукт в плане ботулизма, так как споры опасных бактерий живут в земле и могут зацепиться за ножку гриба. Во время домашней варки они не погибают, им не страшны температуры ниже 120 градусов. Кроме того, если неправильно хранить консервы, вероятность ботулизма становится крайне высокой.

Защитить может уксус: в кислой среде бактерии не вырабатывают ботулотоксин. Поэтому домашние грибочки лучше мариновать — для надежности.

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Мидии

Когда говорят о вреде и опасности мидий, в основном вспоминают о том, что эти моллюски фильтруют воду и накапливают вредные вещества из нее. Поэтому, если вы сами ловите мидий, учитывайте, что они могут быть отравлены токсинами из не очень чистой воды. При покупке мидий в магазине или ресторане вероятность отравиться мала, так как перед продажей моллюсков выдерживают на специальных фермах в течение месяца или более. Это делается специально, чтобы мидии полностью очистились. Так же поступают с гребешками и устрицами, которые подобным образом фильтруют воду.

Гораздо опаснее другое: в мидиях (да и в устрицах тоже, но реже) иногда попадаются осколки раковин, если моллюска неаккуратно вскрыли. Такой осколок может травмировать рот, порезать пищевод и даже желудок. Поэтому мидии, устрицы и гребешки нужно пережевывать очень тщательно

Устрицы

Осень — начало сезона устриц в северном полушарии. И в больших городах появилось немало людей, которые любят их и едят дюжинами. А это может быть опасно, так как устрицы могут содержать опасную бактерию «вибрион», которая может вызвать сильнейшее отравление и даже довести до септического шока с летальным исходом. В США зафиксированы несколько случаев смерти от вибриоза — его жертвы съедали за раз сразу много устриц. Известно, что бактерии живут не только в Америке, но встречаются и в Европе, хотя смертельных случаев тут пока не зафиксировано.

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Лакрица

Обычно мы ее редко едим, но в отпуске вполне возможно полакомиться лакрицей. А ее нужно совсем немного — всего-то 57 граммов в течение 2 недель могут обеспечить проблемы с сердцем. Дело в том, что лакрица содержит глицирризин — вещество, снижающее уровень калия в организме. В итоге может подняться кровяное давление и возникнуть сердечная недостаточность.

Кешью

В сыром виде кешью содержит урушиол: органический токсин, который вызывает аллергическую кожную реакцию. Поэтому сырой кешью, который нам часто продают, вовсе не сырой, а обработанный. Если же вы задались целью съесть именно сырой орех, то знайте, что даже небольшое количество способно вызвать тяжелую аллергическую реакцию и отравление.

Красная фасоль

Безобидная на первый взгляд фасоль недаром так долго варится. Дело в том, что она содержит опасное вещество фитогемоглютинин, которое может делать мембраны клеток проницаемыми для других вредных веществ.

Длительная варка и замачивание разрушают этот яд. Причем рекомендуется обязательно сливать воду, в которой вы замачивали красную фасоль, и варить в свежей.