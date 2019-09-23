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«Все мы странные». Поделитесь своими историями в поддержку людей с психическими расстройствами

24.09.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Всемирный день психического здоровья был учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здоровья (ВОЗ) с целью информирования общества о проблемах психического здоровья.

Красный Крест предложил жителям Беларуси открыто рассказать о своих странностях и тем самым поддержать людей с психическими расстройствами. Социальный проект #всемыстранные призван побороть социальные фобии и изменить отношение общества к тем, чье поведение кажется необычным.

Поделиться странностями может каждый желающий. Например, кто-то может признаться, что панически боится летать в самолете, общается со своей тенью, до обморока боится клоунов или заглядывает под кровать, преисполненный детской верой в чудовищ. Их откровения помогут подвести общество к важной истине: нет идеальных людей, но есть неприятие тех, кто не вписывается в устоявшиеся стереотипы. Именно социальные предрассудки мешают людям с психическими расстройствами влиться в общество.

Для участия в проекте надо разместить в любой социальной сети пост с описанием своей странности с хештэгом #всемыстранные. Специалисты Красного Креста соберут вместе все записи, а самые интересные — опубликуют и покажут людям с психическими заболеваниями.

Вместе со всеми к инициативе присоединятся блогеры и знаменитости — известные артисты, спортсмены и телеведущие. Они поделятся своими особенностями поведения или фактами из жизни, что станет неожиданностью для многих. Тем самым они поддержат людей, которые каждый день испытывают неудобства из-за особенностей своего мышления.

«Мировые подходы к психическим расстройствам резко изменились, но стереотипы всё еще сильны. Например, вы найдете людей с шизофренией среди самых известных живописцев и нобелевских лауреатов. Будь они другими, добились бы они таких творческих успехов? Так что, в первую очередь, нужно менять отношение к ним в обществе. Конечно, многие формы психических расстройств требуют лечения, но эти люди способны работать, заводить семьи и вести полноценную жизнь, как и все остальные», — убеждены в Красном Кресте.

Проект также призван расширить масштаб психосоциальной поддержки людям с психическими расстройствами в Минске. Люди, которые нуждаются в помощи и сопровождении, могут прийти в центр Красного Креста «Открытый дом», где работают психологи и социальный работник. За 6 лет работы центра более 140 человек стали его гостями. Из них около 80 человек добились устойчивой ремиссии, больше половины из которых нашли работу, а 5 человек создали семьи.

«Серьезные психические расстройства могут возникнуть у каждого — после долгой депрессии или сильного стресса. Важно относиться к ним, как и к любым другим заболеваниям. С этим живут, с этим успешно борются, и, конечно же, это не заразно, — поясняют в Красном Кресте. — Важно, чтобы человек не замыкался, а обращался за помощью, а его близкие и друзья вовремя среагировали, пока человеку можно помочь без госпитализации и постановки на учет. Проблема психического здоровья актуальна для многих, но большинство людей боится в этом признаться — опять-таки из-за социальных предрассудков».

Присоединяйтесь к проекту #всемыстранные и делитесь своими историями на своих страницах в социальных сетях. Результаты будут подведены ближе к 10 октября — к Всемирному дню психического здоровья.

«НН».

 


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Теги: Минск
 
 
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Всемирный день психического здоровья был учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации
 
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