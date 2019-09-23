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В Гродно на этой неделе начнется вакцинация против гриппа (+видео)
24.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Уже на этой неделе вакцины поступят во все поликлиники города. В предстоящем сезоне планируется привить не менее 40% жителей Гродно.
Вакцины, которые поступят в поликлиники на этой неделе, российского производства и применяются в Беларуси уже более 10 лет. И хотя название препарата неизменно, его состав в этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения был обновлен. Это связано с мутацией вирусов гриппа А. Также помимо российской вакцины, желающие смогут привиться препаратами французского и голландского производства.
ИРИНА ТУПИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГРОДНЕНСКОГО ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ:
— Два из трех вариантов вируса гриппа, которые входят в состав трехвалентной вакцины в этом году новые. Это означает, что в предстоящем эпидемическом сезоне будут циркулировать два неизвестных нашей иммунной системе вируса гриппа. И это еще один аргумент в пользу вакцинации.
Напомним, в прошлом году благодаря эффективности и масштабности прививочной кампании, случаи гриппа в Гродно были лишь единичные. Более того, среди вакцинированных почти в три с половиной раза снизился уровень заболеваемости ОРИ, по сравнению с теми, кто не прошел иммунизацию. Начиная со следующей недели, сделать прививку можно будет в любой поликлинике. По многолетним наблюдениям, это оптимальное начало для всеобщей иммунизации. Ведь до наступления пика сезонных заболеваний еще несколько месяцев и этого вполне достаточно, чтобы все желающие не только успели получить вакцину, но и дать время организму на выработку иммунитета. Подъем вирусных заболеваний специалисты ожидают в конце января будущего года.
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Уже на этой неделе вакцины поступят во все поликлиники города. В предстоящем сезоне планируется привить не менее 40% жителей Гродно. Напомним, в прошлую кампанию...
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