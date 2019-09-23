В Гродно на этой неделе начнется вакцинация против гриппа (+видео)

Источник материала: Вороновская газета

Гродно на этой неделе начнется вакцинация против гриппа (+видео)" width="599" height="337">



Уже на этой неделе вакцины поступят во все поликлиники города. В предстоящем сезоне планируется привить не менее 40% жителей Гродно.



Напомним, в прошлую кампанию процент привитых был примерно на этом же уровне, вакцинироваться пожелали более 168 тысяч человек. Немалая часть из этого количества прошли иммунизацию на бесплатной основе. Это пожилые пациенты, дети, медицинские работники, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Эти категории граждан при желании будут привиты на безвозмездной основе и в этом году.

Вакцины, которые поступят в поликлиники на этой неделе, российского производства и применяются в Беларуси уже более 10 лет. И хотя название препарата неизменно, его состав в этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения был обновлен. Это связано с мутацией вирусов гриппа А. Также помимо российской вакцины, желающие смогут привиться препаратами французского и голландского производства.

ИРИНА ТУПИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГРОДНЕНСКОГО ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ:

— Два из трех вариантов вируса гриппа, которые входят в состав трехвалентной вакцины в этом году новые. Это означает, что в предстоящем эпидемическом сезоне будут циркулировать два неизвестных нашей иммунной системе вируса гриппа. И это еще один аргумент в пользу вакцинации.

Напомним, в прошлом году благодаря эффективности и масштабности прививочной кампании, случаи гриппа в Гродно были лишь единичные. Более того, среди вакцинированных почти в три с половиной раза снизился уровень заболеваемости ОРИ, по сравнению с теми, кто не прошел иммунизацию. Начиная со следующей недели, сделать прививку можно будет в любой поликлинике. По многолетним наблюдениям, это оптимальное начало для всеобщей иммунизации. Ведь до наступления пика сезонных заболеваний еще несколько месяцев и этого вполне достаточно, чтобы все желающие не только успели получить вакцину, но и дать время организму на выработку иммунитета. Подъем вирусных заболеваний специалисты ожидают в конце января будущего года.

Гродно Плюс