Названы пищевые факторы, провоцирующие инсульт

Источник материала: Вороновская газета





Питание всегда отражается на здоровье.

Употребление в возрасте старше 40 лет большого количества жирного мяса, полуфабрикатов и майонеза специалисты считают фактором, повышающим риск развития инсульта.

Даже если человек придерживается активного образа жизни, неправильный рацион способен разрушить все его попытки остаться здоровым, об этом сообщает портал «Рамблер/доктор». Специалисты рекомендуют в первую очередь людям старше 40 лет пересмотреть свои взгляды на питание и отказаться от употребления некоторых продуктов.

Наиболее опасными среди пищевых провокаторов инсульта ученые считают чипсы, блюда фастфуда (гамбургеры, картофель фри), а также газированные ароматизированные напитки. Эксперты отмечают, что при редком употреблении, не чаще одного раза в месяц, такая еда не причинит ущерба организму, но регулярной она быть не должна. Ее частое употребление ассоциируется с процессами скопления на внутренних стенках сосудов атеросклеротических бляшек, которые приводят к их сужению и опасному уменьшению кровотока в важные органы.





Кроме того, процессы, ведущие к развитию инсульта, могут провоцироваться частым употреблением в пищу полуфабрикатов и покупного майонеза. Эти продукты содержат не только много жиров и соли, но и синтетические добавки – совокупное действие всех компонентов крайне негативно сказывается на состоянии сосудистой ткани.

Ежедневное употребление говядины, свинины или баранины, предупреждают врачи, приводит к накоплению в крови триметиламиноксида — вещества, которое способствует развитию атеросклероза (патологическое состояние сосудов), являющегося ведущим фактором всех инсультов и инфарктов. Специалисты не призывают отказываться от красного мяса, но рекомендуют ограничивать его количество 300 граммами в неделю.





Очень важно, по их словам, пить достаточное количество воды. При недостатке воды организм включает режим экономии, при этом закрываются периферические клапаны, и сжимаются стенки крупных сосудов. В таких обстоятельствах нарушается нормальное кровоснабжение некоторых участков мозга, что чревато отмиранием нервных клеток.

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