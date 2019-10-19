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Акция «Открытый родильный дом» стартовала в Беларуси (+видео)

20.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Акция «Открытый родильный дом» стартовала в Беларуси (+видео)

Советы не из интернет-форумов, а от настоящих профессионалов. Акция «Открытый родильный дом» стартовала в Беларуси. 


Запустили большой образовательный тур в Бобруйске – на конференцию пригласили 90 будущих мам. Интересовались разным – от диеты во время беременности до партнерских родов. Местное отделение такую возможность предлагает, как работают врачи, мамы проверили лично – во время экскурсии. Из первых уст и впечатления от материнства.

Екатерина Мазурчик: «Важно, чтобы такие встречи проводились, чтобы доносилась информация до будущих мам, чтобы они могли подготовиться заранее». 
На карте масштабной акции 11 городов. Главная цель – чтобы все будущие мамы страны получили актуальную информацию о беременности и родах. 

ОНТ
 
 
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Советы не из интернет-форумов, а от настоящих профессионалов. Акция «Открытый родильный дом» стартовала в Беларуси.  Запустили большой образовательный тур в...
 
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