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Акция «Открытый родильный дом» стартовала в Беларуси (+видео)
20.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Советы не из интернет-форумов, а от настоящих профессионалов. Акция «Открытый родильный дом» стартовала в Беларуси.
Екатерина Мазурчик: «Важно, чтобы такие встречи проводились, чтобы доносилась информация до будущих мам, чтобы они могли подготовиться заранее».
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Советы не из интернет-форумов, а от настоящих профессионалов. Акция «Открытый родильный дом» стартовала в Беларуси. Запустили большой образовательный тур в...
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