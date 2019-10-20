Диетологи назвали продукты, от которых стоит отказаться навсегда

Источник материала: Вороновская газета





Испанские диетологи назвали продукты, употребление которых может стать причиной диабета и других проблем со здоровьем, пишет La Vanguardia.

По мнению специалистов, убеждение, что здоровому человеку в разумных количествах можно есть все, ошибочно. И если вовремя не отказаться от ряда продуктов совсем, то можно к старости заработать массу заболеваний.

Как рассказала диетолог Мария Мерино, приготовленные из рафинированной муки продукты наносят только вред организму. Они относятся к „очищенной“ пище с высоким гликемическим индексом. Такие продукты истощают поджелудочную железу и в перспективе грозят развитием диабета. По этой же причине не рекомендуется приобретать молочные продукты с низким содержанием жира — в них добавляют сахар.

Также специалист выступает против употребления в пищу ветчины и грудинок, в составе которых только 50% мяса, а все остальное — вредные добавки.

Мясную нарезку рекомендуется заменить на хумус, гуакамоле, яйцо, овощной паштет, ореховые сливки, тахини. Так бутерброд (из цельнозернового хлеба!) принесет только пользу.

По мнению диетолога Пилар Эскер, вредно регулярно выпивать пару бокалов пива (или вина). Даже в маленьких количествах этот «допинг» опасен.