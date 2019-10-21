Почти 2 тысячи человек прошли обследование в пункте здоровья, организованном в СШ № 10 Пинска

Источник материала: Полесская правда



В Пинском регионе уже несколько лет реализуются профилактические проекты «Здоровое сердце — залог успеха!», «Мой выбор жить с позитивом!», «Правильная осанка — залог здоровья!», «Школьное питание – здоровое, рациональное!», которые направлены на то, чтобы каждый из участников мероприятий, проведенных в рамках этих проектов, мог получить максимум информации о состоянии своего организма и вовремя обратился за медицинской помощью.

Врач-гигиенист Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Юлия Басевич рассказала корреспонденту pinsknews.by, как специалисты Пинского зонального ЦГиЭ совместно с медиками УЗ «Пинская центральная поликлиника» 18 октября организовали пункт обследования организма на базе средней школы № 10 г. Пинска для учащихся, их родителей и преподавательского состава:

– Все желающие могли получить консультацию у терапевта, педиатра, хирурга-уролога, детского стоматолога, гинеколога, детского невролога, онколога-дерматолога, эндокринолога, кардиолога, психологов, валеолога, гигиениста, а также сделать ЭКГ-исследование, измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень глюкозы в крови, рассчитать индекс массы тела.

Кроме этого на базе школы была организована интерактивная площадка, медики проводили лекции и беседы с учащимися, демонстрировали презентации по тематикам ЗОЖ. Всего в мероприятиях приняли участие 1 913 человек

Нельзя не отметить особый вклад администрации школы в организацию перечисленных мероприятий, а также в сохранение и укрепление здоровья учеников и преподавателей. Среднюю школу № 10 г. Пинска без преувеличения можно назвать передовой в реализации здоровьесберегающих технологий, поэтому именно в этой школе запланировано создание ресурсного центра в рамках проекта «Школа – территория здоровья!». Информация об этом и многом другом прозвучала на семинаре «Актуальные вопросы здоровьесбережения», в котором приняли участие заместители директоров школ по воспитательной работе и специалисты Центра гигиены.