Вяжет — не вяжет. Как выбрать вкусную хурму

Источник материала: Аргументы и факты

О том, как это сделать и какая хурма есть на наших прилавках, рассказал "АиФ" Павел Головацкий, заместитель генерального директора одного из рынков столицы:

— Осень — время хурмы. В начале осени на рынке появляются азербайджанская и узбекская хурма. В ноябре к ним присоединяются абхазские и грузинские, а чуть позже — еще и кубанские сорта.

В другое время хурму тоже можно купить, но это будет, скорее всего, испанская тепличная хурма. Испанские фрукты выглядят очень красиво, они глянцевые, крупные, яркие, но почти всегда довольно твердые. Отмечу, что испанские фрукты почти никогда не вяжут.

Узбекская и азербайджанская хурма доезжает к нам в основном в зрелом виде, ее плоды меньше и с острым кончиком. Отличается от испанской хурмы более насыщенным оранжевым цветом. На ощупь азиатские плоды мягкие, и такое ощущение, что от нажатия они лопнут, соки напирают на кожицу. Есть еще одна разновидность хурмы из этих двух стран: маленькие свечки, типа пальчиков. Они очень сладкие и вкусные.

Очень популярен у нас королек. Это сорт хурмы, который почти никогда не вяжет. Мякоть плодов королька обычно темная, поэтому его еще называют шоколадным. Есть кавказский королек, привозят его и из Сочи. Наш отличается более плоским носиком.

Корольки-девочки — с маленькими затемнениями у носика, будут немного вязать, мальчики (их можно узнать по круглым разводам внизу вокруг центра) не вяжут никогда. Лучше покупать их.

К слову, вяжет незрелая хурма. Если вам попались вяжущие плоды, то исправить ситуацию можно, всего лишь заморозив фрукты, можно подержать на балконе или в морозилке. Но не слишком долго. Тогда хурма осахарится и вязать перестанет.

Вне зависимости от сорта берите мягкие плоды, с тонкой, как будто прозрачной кожицей, под которой видны прожилки. Плодоножки и листики у спелой хурмы должны быть засохшими.

Но будьте внимательны, действительно зрелая хурма — очень нежная, ее нужно нести домой бережно, а съедать после покупки — быстро. Иначе она превратится в пюре.

Суп-пюре с хурмой и тыквой

Рецепт Алессио Джинни, шеф-повара ресторанов «АВ Бистро»

На 4 порции

500 г тыквы

600 г хурмы

500 мл кокосового молока

250 мл овощного бульона

120 г страчателлы

50 мл оливкового масла

30 г сельдерея

30 г красного лука

10 г кленового сиропа

5 г базилика

Гвоздика, паприка, соль и перец

Гренки

Шаг 1. Очистить тыкву от семечек и кожицы, хурму освободить от плодоножки, очистить ее от кожи и косточек.

Шаг 2. Очистить лук от шелухи, сельдерей — от утолщений и грубой кожицы.

Шаг 3. Нарезать произвольным кубиком, обжарить на оливковом масле до соломенного окраса.

Шаг 4. Ввести нарезанную ломтиками тыкву и хурму и протомить до готовности.

Шаг 5. Добавить овощной бульон, а затем ввести кокосовое молоко.

Шаг 6. Проварить с добавлением гвоздики, паприки и кленового сиропа.

Шаг 7. По завершении удалить гвоздику и пробить в блендере до кремообразного состояния.

Шаг 8. При подаче добавить страчателлу, украсить базиликом и хлебными гренками.

Хурма, запеченная с медом и орехами

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

На 2 порции

2 большие хурмы

10 г меда

10 г фундука

2 г безе

2 г мяты

2 г апельсиновой цедры

Шаг 1. Хурму помыть, срезать верхушку, добавить мед и рубленый фундук.

Шаг 2. Затем завернуть в фольгу и запекать при температуре 200 градусов в течение 5-7 минут.

Шаг 3. Хурму подать горячей, украсить безе, цедрой апельсина и мятой.